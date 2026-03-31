Roberto Brasero, meteorólogo, avisa a Madrid sobre el tiempo de Miércoles Santo: "menos frío, pero continúa el viento"

La Semana Santa continúa en la ciudad de Madrid y ya llegan algunos de los eventos más esperados de la programación. El Miércoles Santo marca el inicio de abril con las procesiones del Santísimo Cristo de las Tres Caídas y Nuestra Señora de la Esperanza, además de la de Nuestro Padre Jesús de la Salud y María Santísima de las Angustias (los gitanos). El meteorólogo Roberto Brasero ha avisado vía red social Instagram sobre la continuidad de viento intenso, pero menos frío en cuanto a las temperaturas.

Miércoles Santo sin precipitaciones

Así lo confirma la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) con su pronóstico para la capital este miércoles 1 de abril, donde se espera que el sol brille durante toda la jornada. De hecho, el índice UV que mide la intensidad de la radiación ultravioleta solar en la superficie terrestre, se espera que alcance el nivel 6, naranja, considerado alto y por el cual se debe usar protección solar por posibles quemaduras.

Especial atención con el viento, que de acuerdo a Roberto Brasero, seguirá soplando con fuerza. En la capital se espera un viento moderado con una fuerza de hasta 30 kilómetros por hora, mientras que en la montaña se podrán registrar rachas muy fuertes en cotas altas y zonas expuestas.

En las Sierras de Guadarrama y Somosierra se espera que el cielo esté nuboso o muy nuboso a primeras horas, con nubes bajas que podrán reducir localmente la visibilidad, tendiendo a poco nuboso o despejado en el trascurso de la mañana, sin descartarse lloviznas a primeras horas asociadas a la nubosidad de tipo bajo.

Menos frío en la capital

Las temperaturas máximas en la capital comenzarán a ascender hasta los 21 grados y la temperatura mínima se mantiene en los 8 grados. Y en la montaña se espera que las temperaturas mínimas vayan en ligero descenso y las máximas en ligero ascenso. Así se muestra en Guadarrama donde las máximas serán de 17 grados y las mínimas de 4 grados, mientras que en Somosierra la máxima serán de 13 grados y la mínima de 1 grado.

Este es el pronóstico de la Aemet para la capital a final de semana. / Aemet

Debido a la amplitud térmica característica de esta estación, los madrileños tendrán que estar preparados para las temperaturas de contraste. Según el pronóstico, esta Semana Santa es una de las más estables en décadas, momento perfecto para disfrutar de la tradición litúrgica, de las torrijas o de una escapada en familia, con amigos o en pareja.