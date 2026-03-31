El Padre Ángel visita este sábado ‘Un café en las alturas’

Tras la entrevista la semana pasada con el corresponsal de guerra y reportero de investigación de ‘El Periódico’, Marc Marginedas, llega el turno este sábado en Un café en las alturas para el Padre Ángel, presidente y fundador de Mensajeros de la Paz.

Nacido en Oviedo, Asturias, lleva más de 60 años afincado en Madrid donde ha abierto las puertas de la Iglesia de San Antón a los más necesitados. Ángel García Rodríguez ha consagrado su existencia a la ayuda de los más necesitados -huérfanos, ancianos, refugiados, sintecho- a través de Mensajeros de la Paz, la ONG que ha dejado su huella en 79 países y que recibió el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia en 1994.

Lleno de vitalidad pese a sus casi 90 años, el Padre Ángel hablará de su intensa actividad y de los numerosos proyectos que promueve desde Mensajeros de la Paz y rememorará los años de hambre y pobreza que, en la posguerra civil española, le llevaron a ser sacerdote para poder ayudar a los demás. En la conversación abordará la labor social de la Iglesia y valorará, entre otros asuntos, la fe en el mundo actual, los conflictos bélicos que agitan nuestra convivencia, el papel de la mujer en la Iglesia del futuro o los casos de pederastia que han convulsionado al estamento eclesial y al conjunto de la sociedad española.

Esta entrevista, que se publicará en todos los medios de información general de Prensa Ibérica, sucede a la realizada el pasado sábado al corresponsal de guerra y periodista de investigación de ‘El Periódico’, Marc Marginedas, en la que reflexionó sobre la motivación de aquellos periodistas que, como él, deciden arriesgar sus vidas para informar en medio de una guerra: “Nos mueve la voluntad de querer explicar la verdad y la percepción de haber dado voz a aquellos que en un conflicto no la tienen”.

A finales de 2013 Marc Marginedas fue secuestrado por el Estado Islámico en Siria y permaneció en cautiverio casi seis meses. Sorprende su respuesta cuando se le pregunta si ese secuestro ha marcado su vida: “No creo que haya marcado mi vida especialmente; quienes llegamos a una guerra estamos preparados para asumir las consecuencias”.

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El documental Regreso a Raqqa que él protagoniza, producido por Minimalfilms, muestra la dureza del secuestro que sufrió junto a una veintena de periodistas internacionales. Marginedas reconoció que llegó a temer por su vida: “fue muy violento, el hambre era una parte de la presión psicológica que (los raptores) ejercían sobre nosotros; comíamos dos veces al día un trozo de pan y un pedazo de queso”. Y señaló, no obstante, que los rehenes españoles sufrieron las torturas con mucha menor intensidad que sus compañeros anglosajones.