Omar Montes, en el punto de mira: su retirada de la música por "falta de apoyo" genera debate frente a su vivienda de más de 4 millones de euros en Madrid

La reciente visita de Omar Montes a 'El Hormiguero' para presentar el remix de 'Ayer la vi', uno de los grandes éxitos de Juan Magán, terminaba en unas inesperadas declaraciones del cantante que dejaron atónitos a los asistentes y a sus fans.

Omar Montes sorprendió el pasado lunes al confesar que había decidido retirarse temporalmente de la música. "Lo de la música es una mierda, una falsedad. No tenemos el apoyo que deberíamos", anunciaba el cantante.

Esto ha generado varias reacciones y debates en redes, y es que el cantante nacido en Carabanchel, que denuncia la falta de apoyo a la industria de la música, cuenta con una vivienda de más de 4 millones de euros en una de las urbanizaciones más exclusivas de la capital.

Un refugio de más de 3.500 metros cuadrados con un estricto control de accesos

La propiedad, situada en la urbanización de Montepríncipe, en Boadilla del Monte, es un proyecto de nueva construcción levantado sobre una parcela de 3.500 metros cuadrados. Con vigilancia permanente, un sistema de cámaras y un estricto control de acceso, el entorno es de absoluta privacidad.

Omar Montes junto a su hijo Ismael en su vivienda en Madrid / @OMARMONTES

Esta decisión podría responder a su situación familiar, y es que Omar Montes se convertía en padre por segunda vez hace apenas unos meses con la llegada de su hijo Ismael, junto a su actual pareja Lola Romero.

Una distribución funcional y un vestidor convertido en boutique

Distribuida en dos plantas, la vivienda principal busca priorizar la luz natural, los espacios abiertos y la conexión entre las estancias. El salón, amplio y diáfano, enlaza con el comedor y la cocina, equipada con la tecnología más avanzada. Los dormitorios, las zonas de invitados o el despacho privado completan el interior de una vivienda diseñada para garantizar el confort y la funcionalidad.

El comedor de Omar Montes / TVE

Además, la casa cuenta con una bodega, una sala de ocio, un garaje para varios coches y un gimnasio privado, características cada vez más habituales en viviendas de alto nivel, permitiendo al artista celebrar sus reuniones sociales o mantener su rutina física sin salir de casa.

Pero si algo llama la atención de la vivienda Omar Montes eso es su vestidor convertido en boutique. Diseñado para parecer una tienda, el vestidor del cantante cuenta con estanterías iluminadas, una organización por modelos y marcas, e incluso decoraciones neones personalizadas. Todo, para acoger la curiosa colección de Omar, que posee más de 1.000 pares de zapatillas organizadas de forma minuciosa en su interior.

El vestidor de Omar Montes fue diseñado por Integrale360 / Integrale360

Un jardín de 1.700 metros cuadrados para sus reuniones privadas y de ocio

El espacio exterior, de unos 1.700 metros de extensión, incluye no solo una gran variedad de vegetación para preservar la privacidad, sino también una piscina de gran tamaño, una zona de barbacoa completamente equipada, un solárium para el descanso y un porche con mobiliario de diseño.

El jardin exterior de la casa de Omar Montes / @violeta

En este contexto, la casa de Omar Montes en Montepríncipe, parece reflejar el estilo de vida de las nuevas estrellas de la música en España, generando fricciones ante las demandas del cantante, por la posición de privilegio desde la que proceden.