Es oficial: abre muy pronto un nuevo centro comercial a dos paradas de Madrid que está diseñado para triunfar

En Madrid centro siempre hay mil restaurantes que probar, tiendas nuevas para comprar o un lugar nuevo donde pasear, pero lo cierto es que a veces no todo está tan cerca como parece. Eso sí, también hay un plan que nunca falla y que reúne gastronomía, ocio y otros servicios en un mismo espacio: un centro comercial. Y si además abre en una de las ciudades más importantes de todo Madrid y a quince minutos del centro, no hay excusa para no ir.

A tan solo un paso de la capital, el nuevo centro comercial Imagina ya cuenta los días para su esperada apertura. Un centro comercial que tiene todo para triunfar: es una ciudad de casi 200.000 habitantes, bien comunicada y un gran espacio destinado con múltiples servicios.

Un gran espacio de ocio, compras, restauración y otros servicios. / Area

Todo lo que ofrece el nuevo centro comercial

Ubicado en Getafe, Imagina cuenta con 13.000 metros cuadrados en un espacio que ya tiene forma: compras, alimentación, ocio, restauración y un gran volumen de aparcamiento, todo en un mismo espacio. Además de un hipermercado, todavía por concretar, pero según el plan inicial atenderá a la presencia de Lidl o Aldi y en restauración contarán con locales de comida rápida como Popeyes o Burger King.

Es posible que Aldi sea el hipermercado que forme parte de Imagina, el nuevo centro comercial. / ALDI

Con la aparición de nuevas grandes superficies, Getafe marca el crecimiento de su actividad comercial, que cada vez apuesta más por entornos de extrarradio, lugar donde se instalan la mayor parte de las familias. En concreto, Imagina se ubica a pocos metros del barrio de Los Molinos, en el Polígono Industrial Los Ángeles, al lado de la planta de Airbus, lo que lo convierte en un espacio valioso.

¿Cómo llegar?

Está previsto que el centro comercial abra sus puertas este año 2026, en el tercer trimestre y no podría ser más fácil acceder a este espacio. Se puede acceder vía cercanías por su cercana proximidad a la estación Getafe Industrial, a dos paradas de Madrid mediante la línea C3 de Renfe. El acceso a través de la avenida John Lennon permite llegar desde la Autovía de Córdoba (A-4) y la carretera de Toledo (A-2).

Esta nueva apertura promete ser un espacio de innovación frente a otros espacios de ocio cercanos a la ciudad, donde los locales y madrileños podrán disfrutar entre tiendas, restaurantes y una amplia oferta de actividades.