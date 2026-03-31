Un grafitero de 17 años fallece atropellado en la M-509 mientras pintaba un grafiti en Majadahonda

Un grafitero menor de edad, de 17 años, falleció este domingo tras ser atropellado por un vehículo mientras realizaba pintadas en la carretera M-509, a la altura del kilómetro 0,300, en el municipio de Majadahonda (Madrid), según han informado fuentes de la Guardia Civil.

El trágico suceso tuvo lugar alrededor de las cuatro de la madrugada, cuando tres jóvenes se encontraban pintando grafitis en la mediana que separa los carriles de la vía. En ese momento, un coche arrolló a uno de ellos, provocándole la muerte en el acto.

El conductor alertó inmediatamente a la Guardia Civil de Tráfico, cuyos agentes se desplazaron hasta el lugar del accidente. A su llegada, comprobaron que dos de los jóvenes habían huido, mientras que el tercero permanecía tendido en la calzada.

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Los servicios de emergencia confirmaron el fallecimiento del menor en el lugar de los hechos, según las mismas fuentes.