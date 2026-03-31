De los Gitanos a las Tres Caídas: estas son las procesiones que no te puedes perder este Miércoles Santo en Madrid

El espíritu de la Semana Santa ya se respira en Madrid. Desde las grandes procesiones del centro histórico con recorridos por enclaves como la Puerta del Sol o la Plaza Mayor hasta las propuestas culturales y religiosas en distritos como Barajas, Villaverde, Retiro, Usera o Villa de Vallecas, la capital ofrece un completo calendario de actividades para todos los públicos.

Y es que este año, Madrid cuenta con más de una treintena de procesiones para que tanto locales como turistas puedan disfrutar con entusiasmo la Semana Santa. Eso sí, aunque las procesiones sean el evento más esperado de estas fechas, lo cierto es que no hay de dejar de disfrutar del resto de actividades que ha preparado la ciudad.

Conciertos de música sacra, exposiciones, tamborradas y propuestas gastronómicas, además de eventos especiales como la Fiesta de la Resurrección, son algunos de los eventos a los que puedes acudir para conocer de otra forma la Semana Santa.

Este año, la capital cuenta con más de una treintena de procesiones para que tanto locales como turistas puedan disfrutar con entusiasmo la Semana Santa / AYUNTAMIENTO DE MADRID

Actos religiosos del Miércoles Santo en Madrid

Este Miércoles Santo se esperan varios actos religiosos y procesiones en la capital. Entre la programación se encuentra el Vía Crucis, una devoción católica que representa la Pasión de Cristo a través de 14 estaciones, desde su condena hasta su crucifixión y sepultura. Esta práctica invita a la meditación y oración sobre el sacrificio de Jesús, siendo común durante la Cuaresma y el Viernes Santo. Este año, el acto se celebrará en la Catedral de la Almudena.

Información clave Lugar: Catedral de la Almudena Distrito: Centro Hora: 19.00 horas

¿Cuándo sale el Cristo de las Tres Caídas en Madrid?

Después será el turno de la procesión del Cristo de las Tres Caídas, que partirá desde la Parroquia de Santiago y San Juan Bautista (Centro) a las 19.45 horas. Las imágenes que procesionarán serán el Santísimo Cristo de las Tres Caídas, Nuestra Señora de la Esperanza de Madrid y San Juan Evangelista. La indumentaria prevista es de capa blanca, cíngulo rojo y oro y capirote rojo.

Por otro lado, el recorrido será: salida de la Real Iglesia de Santiago y San Juan Bautista, Plazuela de Santiago → calle de Santiago → plaza de Ramales → calle Requena → calle Bailén → Catedral de la Almudena → calle Bailén → calle Mayor → Plaza de San Miguel → Cava de San Miguel → calle Cuchilleros → Plaza de Puerta Cerrada → Cava Baja → Plaza de San Andrés → calle del Almendro → Iglesia de San Pedro el Viejo → calle del Nuncio → calle Segovia → calle San Justo → calle del Cordón → Plaza de la Villa → calle Mayor → calle de los Señores de Luzón → entrada en la Real Iglesia de Santiago y San Juan Bautista.

Cristo de las Tres Caídas / SEMANA SANTA EN MADRID

¿Cuándo sale Nuestro Padre Jesús de la Salud (Los Gitanos) en Madrid?

Por fin, sale una de las procesiones más esperadas por los madrileños. Nuestro Padre Jesús de la Salud (Los Gitanos) saldrá desde la Parroquia Nuestra Señora del Carmen (Centro) sobre las 19.45 horas. Las imágenes que procesionarán serán Nuestro Padre Jesús de la Salud y María Santísima de las Angustias. La indumentaria prevista es de túnica blanca con cíngulo y botonadura morados, guantes, medias y capa blanca, antifaz de terciopelo morado y zapatos negros. Además, el cantaor Juanelo interpretará sobre las 21.00 horas una saeta en la Puerta del Sol.

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Nuestro Padre Jesús de la Salud (Los Gitanos) / HERMANDAD DE LOS GITANOS MADRID

El recorrido de la procesión será el siguiente: calle de la Salud → calle del Carmen → Puerta del Sol → calle Mayor → calle Esparteros → Plaza de Santa Cruz → Plaza de la Provincia → calle de Atocha → calle del Salvador → calle Concepción Jerónima → calle Tintoreros → Plaza de Puerta Cerrada → calle Segovia → calle Sacramento → calle del Cordón → Plaza de la Villa → calle Mayor → Puerta del Sol → calle del Carmen → calle de la Salud y entrada al templo.