Madrid se convierte en la segunda ciudad más inteligente de España: esta es la única que supera su posición (y no es Barcelona)

Zúrich, Oslo y Ginebra son las ciudades con mejor equilibrio entre bienestar y tecnología. La capital de España, por otro lado, aparece en el puesto 37 a nivel mundial, según la nueva edición del ranking de 'ciudades inteligentes' que elabora anualmente la escuela de negocios IMD.

Pero lo más curioso es que el podio de 2026 es idéntico al de 2025, con la diferencia de que Londres y Copenhague suben dos puestos para ocupar el cuarto y el quinto lugar, beneficiadas de las bajadas de Dubai y Abu Dhabi.

Bilbao, por delante de Madrid

De entre las ciudades españolas, Bilbao es la primera situada en la lista, en el puesto 30. Madrid se encuentra siete puestos más abajo, en el 37, mientras que Zaragoza ocupa el puesto 63. Barcelona, ya en la mitad baja, se lleva el lugar 94.

De entre las ciudades españolas, Bilbao es la primera situada en la lista, en el puesto 30 / Archivo

Este ránking se calcula mediante encuestas a los habitantes de cada ciudad sobre el acceso a herramientas tecnológicas para facilitar servicios y participación, pero también sobre indicadores de bienestar tales como calidad de la sanidad, tráfico, espacios verdes, oportunidades de trabajo o percepción de la corrupción.

Bilbao, por ejemplo, puntúa especialmente alto en velocidad de internet (78,6 sobre 100) y posibilidad de adquirir entradas online para los eventos culturales (83,4), pero también oferta de ocio y cultural (83,3) o educativa (78,4).

Los bilbaínos, presionados por el coste de vida en su ciudad

IMD subraya que la destacada posición bilbaína se apoya en un alto nivel de satisfacción con el transporte público, "reflejo del éxito a largo plazo de iniciativas de regeneración urbana como Bilbao Ría 2000 y del uso de analítica en tiempo real para la gestión de la movilidad".

Sin embargo, pese a su buena posición, "la ciudad enfrenta una presión significativa en el coste de la vida", como muestra el hecho de que un 81,5% de los encuestados identifica la vivienda asequible como una prioridad.

Similares insatisfacciones con la vivienda muestra Madrid, lo que contribuye a su posición más baja, pese a destacadas iniciativas tecnológicas como la estrategia "Madrid, Digital Capital" y la implementación del sistema MiNT (Madrid Inteligente), que gestiona más de cinco millones de activos geolocalizados, destaca IMD.

Pekín, Shanghái y Hong Kong, entre los primeros puestos

En la clasificación destacan las ciudades chinas, con Pekín en el puesto 16, Shanghái en el 20 y Hong Kong en el 21, mientras que las grandes urbes estadounidenses ocupan posiciones más discretas: Washington la 39, Nueva York la 45, San Francisco la 72 y Los Ángeles la 73.

En la clasificación destacan las ciudades chinas, con Pekín en el puesto 16, Shanghai en el 20 y Hong Kong en el 21 / PIXABAY

Algunas grandes ciudades europeas ocupan puestos sorprendentemente bajos en el ránking: Bruselas está en el 59, París en el 71, Milán el 101, Lisboa el 117, y Roma, en la posición 143.

Y es que, tal y como subraya IMD: "La 'inteligencia' de una ciudad no se basa sólo en las últimas tecnologías, pues las puntuaciones altas suelen coincidir con percepciones ciudadanas de buen gobierno, transparencia, y servicios digitales efectivos".

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Los habitantes de las ciudades en las posiciones más altas "tienden a percibir mayor transparencia en ellas y están más activamente involucrados en los procesos que crean su calidad de vida", añade la escuela de negocios de Lausana.