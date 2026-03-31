Las Rozas activa un plan especial de seguridad en Semana Santa con refuerzo policial nocturno

El Ayuntamiento de Las Rozas, a través de su Policía Local, ha activado un Plan Especial de Seguridad y Vigilancia con motivo de la Semana Santa 2026, con el objetivo de reforzar la protección de vecinos, viviendas y comercios durante este periodo.

El Consistorio ha señalado que este dispositivo responde al incremento habitual de desplazamientos y ausencias en los domicilios, así como al aumento de actividades de ocio y eventos propios de estas fechas, lo que requiere "una planificación específica para garantizar la seguridad ciudadana".

El plan contempla el refuerzo del servicio ordinario mediante la incorporación de unidades adicionales en horario de tarde y noche, concretamente entre las 19:00 y las 03:00 horas, coincidiendo con las franjas de mayor actividad y riesgo.

Vigilancia reforzada y control del ocio

El operativo se desarrollará de forma continuada durante todo el periodo de Semana Santa y se integrará en el dispositivo habitual de la Policía Local. Entre sus principales líneas de actuación destacan la prevención de robos en viviendas y establecimientos comerciales, mediante controles de seguridad y vigilancia en zonas residenciales y polígonos.

Asimismo, se intensificará el control del ocio nocturno para garantizar su desarrollo en condiciones de seguridad y convivencia, así como la vigilancia del fenómeno del botellón y de las conductas asociadas.

Seguridad en procesiones y espacios públicos

El plan también incluye dispositivos específicos en procesiones y eventos de pública concurrencia, con especial atención a la regulación del tráfico y la protección de los asistentes.

En paralelo, se ha puesto en marcha una vertiente preventiva basada en la difusión de recomendaciones de seguridad dirigidas a la ciudadanía. Estas incluyen consejos para proteger viviendas, comercios y vehículos, así como pautas de autoprotección en espacios públicos, transporte, viajes y uso de tecnologías.

Desde el Gobierno local han subrayado la importancia de la colaboración ciudadana y han recordado que ante cualquier situación sospechosa es fundamental contactar de inmediato con los servicios policiales.

Para incidencias o emergencias, los ciudadanos pueden llamar al 112 o utilizar los canales habituales de la Policía Local.

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Con este Plan Especial, Las Rozas refuerza "su compromiso con la seguridad, la prevención y el bienestar de sus vecinos, facilitando que puedan disfrutar de la Semana Santa con las máximas garantías".