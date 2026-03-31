ESTUDIO
Majadahonda amplía horarios y plazas de estudio en la biblioteca Francisco Umbral por los exámenes
El refuerzo estará vigente del 6 de abril al 12 de julio e incluye más puestos, apertura hasta la 1:00 y espacios adicionales en Majadahonda Joven
El Ayuntamiento de Majadahonda ha ampliado las plazas y el horario de la biblioteca municipal Francisco Umbral del 6 de abril al 12 de julio para facilitar el estudio durante el periodo de exámenes.
Desde el inicio del refuerzo, los estudiantes dispondrán de hasta 244 puestos de estudio para preparar sus pruebas académicas y las Pruebas de Acceso a la Universidad. Además, la sala de estudios abrirá todos los días hasta la 1:00 de la madrugada, mientras que la sala de adultos también extenderá su horario durante los fines de semana.
Refuerzo en el Centro Juvenil
Como complemento, el Centro Juvenil Príncipe de Asturias, conocido como Majadahonda Joven, habilita una sala de estudio con capacidad para 50 personas. El espacio estará disponible:
- De lunes a viernes: de 8:15 a 20:45 horas
- Sábados: de 10:15 a 20:45 horas
- Domingos: de 9:45 a 14:15 horas
Asimismo, cuando la programación lo permita, los estudiantes podrán utilizar la sala acristalada de la planta baja, conocida como La Pecera, con capacidad para 15 personas.
Refuerzo para la época de exámenes
Estas medidas buscan dar respuesta al incremento de la demanda de espacios de estudio durante los meses clave del calendario académico, especialmente en la preparación de exámenes finales y la EBAU.
- Metro de Madrid se despide de Santiago Bernabéu: la estación cambia de nombre y este será el nuevo
- El palacio de los diamantes que sobrevivió a la Legión Cóndor y hoy es una de las grandes joyas de Castilla-La Mancha
- La joya medieval a una hora de Madrid que revive la leyenda de Galiana y Carlomagno
- Madrid inicia los trámites para declarar la trashumancia Bien de Interés Cultural por su valor histórico y ambiental
- Descubre este balneario de estilo toscano a menos de dos horas de Madrid: aguas curativas en un entorno de arte mudéjar
- La tuneladora 'Mayrit' comienza a excavar el túnel que ampliará la Línea 11 de Metro hasta Conde de Casal
- La semana de la Torrija: se esperan colas kilométricas en esta pastelería por la torrija más ricas de Madrid disponible en cuatro sabores
- Es oficial: en primavera de 2027 Madrid tendrá la playa artificial de surf más grande de Europa