Majadahonda amplía horarios y plazas de estudio en la biblioteca Francisco Umbral por los exámenes

El Ayuntamiento de Majadahonda ha ampliado las plazas y el horario de la biblioteca municipal Francisco Umbral del 6 de abril al 12 de julio para facilitar el estudio durante el periodo de exámenes.

Desde el inicio del refuerzo, los estudiantes dispondrán de hasta 244 puestos de estudio para preparar sus pruebas académicas y las Pruebas de Acceso a la Universidad. Además, la sala de estudios abrirá todos los días hasta la 1:00 de la madrugada, mientras que la sala de adultos también extenderá su horario durante los fines de semana.

Refuerzo en el Centro Juvenil

Como complemento, el Centro Juvenil Príncipe de Asturias, conocido como Majadahonda Joven, habilita una sala de estudio con capacidad para 50 personas. El espacio estará disponible:

De lunes a viernes: de 8:15 a 20:45 horas

Sábados: de 10:15 a 20:45 horas

Domingos: de 9:45 a 14:15 horas

Asimismo, cuando la programación lo permita, los estudiantes podrán utilizar la sala acristalada de la planta baja, conocida como La Pecera, con capacidad para 15 personas.

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Refuerzo para la época de exámenes

Estas medidas buscan dar respuesta al incremento de la demanda de espacios de estudio durante los meses clave del calendario académico, especialmente en la preparación de exámenes finales y la EBAU.