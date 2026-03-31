Feria del Coleccionismo y modelismo ferroviario, planes estrella de Semana Santa en el Museo del Ferrocarril

El Museo del Ferrocarril de Madrid refuerza su programación para Semana Santa con la Feria del Coleccionismo y el Mercadillo de Modelismo Ferroviario como principales atractivos, junto a actividades infantiles, exposiciones y circulaciones de trenes históricos.

Las principales propuestas llegarán durante el fin de semana con la celebración de la Feria del Coleccionismo, prevista para el sábado 4 de abril, y el Mercadillo de Modelismo Ferroviario, el domingo día 5. Ambas citas constituyen un punto de encuentro habitual entre expositores, coleccionistas y aficionados al mundo ferroviario.

Actividades familiares y propuestas infantiles

La oferta se completa con actividades dirigidas especialmente al público infantil y familiar. Entre ellas destacan juegos de pistas, talleres como 'El primer ferrocarril de Madrid cumple ¡175 años!' y el musical '¿Quién quiere ser ferroviario?'.

Además, el museo ha programado diariamente la visita temática 'Delicias, una estación de cine', que recorre el papel del edificio en producciones nacionales e internacionales como 'Doctor Zhivago' (1965), 'Nicolás y Alejandra' (1971), 'Viajes con mi tía' (1972), 'Tormento' (1974), 'Amantes' (1991) o 'Saben aquell' (2023).

Exposiciones temporales

La programación cultural incluye también dos exposiciones temporales. Por un lado, 'Ukiyo-e. El ferrocarril en el mundo flotante', que explora la representación del tren en el Japón de finales del siglo XIX y principios del XX.

Por otro, 'Viajar en el tiempo: 85 años de publicidad de Renfe', que repasa la evolución de la compañía a través de carteles y campañas publicitarias, reflejando los cambios sociales y culturales del país.

Trenes históricos y experiencias ferroviarias

En paralelo, el museo ofrece experiencias ferroviarias con la puesta en marcha del 'Ferrocarril de las Delicias', gestionado por el Círculo Madrileño Ferroviario, que circulará el sábado 4 de abril con sus trenes de jardín.

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Asimismo, el tradicional 'Tren de la Fresa', con destino a Aranjuez, realizará salidas los días 3, 4 y 5 de abril, consolidándose como una de las propuestas más demandadas en estas fechas.