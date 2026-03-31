"De Madrid al cielo": el satélite creado por una empresa de la Comunidad y firmado por el vicepresidente Carlos Cuerpo ya está en órbita

Pocas veces habrá que la típica expresión "de Madrid al cielo" se pueda usar de forma casi literal. Tanto que, cuando al nuevo vicepresidente del Gobierno, por entonces solo ministro de economía, le dieron la oportunidad de firmar satélite número 25 de FOSSA Systems, la madrileña empresa de defensa aeroespacial, al visitar su sede hace unos meses, no lo dudó. Junto a su rúbrica añadió la frase, que este lunes, con el lanzamiento que completaba con éxito la misión y ya en órbita, se convirtió en un hecho.

El despegue tuvo lugar a las 13:05 horas desde la Base de la Fuerza Espacial de Vandenberg (California, EE.UU.) a bordo de un cohete Falcon 9 de SpaceX. Horas más tarde se produjo el deploy, es decir, la liberación del satélite desde el lanzador para comenzar a operar de forma autónoma en órbita, una de las fases más críticas de la misión. La operación culminó a las 22:00 horas, cuando el satélite estableció con éxito su primera comunicación con la estación terrestre, confirmando su correcto funcionamiento y la validación completa de sus sistemas.

Tras el lanzamiento, el propio Cuerpo destacó públicamente el hito en sus redes sociales, subrayando el papel de la compañía como ejemplo de innovación, talento y ambición en un sector estratégico para España. “Un satélite ya en órbita de una empresa española que es ejemplo de innovación, talento joven y ambición en un sector estratégico como el aeroespacial al que queremos apoyar a que siga creciendo desde España”, publicó el vicepresidente primero y ministro de Economía en su cuenta de X.

Reconocidos por la OTAN

“Lanzar nuestro satélite número 25 supone un hito muy relevante para nosotros y demuestra la solidez de nuestro modelo tecnológico e industrial. Este es solo un paso más: vamos a seguir lanzando satélites y ampliando nuestra constelación para ofrecer conectividad global de forma eficiente y sostenible”, señaló, por su parte, Julián Fernández, CEO de FOSSA Systems.

Carlos Cuerpo firma el satélite número 25 de FOSSA Systems, ya en órbita tras culminar con éxito la misión Transporter 16 de Space X. / FOSSA Systems

En los últimos meses, FOSSA, con sede en la capital, se ha consolidado como un referente en la industria internacional de defensa aeroespacial . Creada por Julián Fernández (23), estudiante de Ingeniería en Tecnologías de la Comunicación en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid cuando apenas tebía 17 años, fue seleccionada entre 3.600 candidaturas por el programa DIANA, acelerador de Innovación en Defensa de la OTAN, para unir las mejores soluciones con los retos en conflictos armados.

Una distinción que reconocía sus capacidades tecnológicas y su compromiso con el desarrollo de soluciones avanzadas en el ámbito de la inteligencia de señales. “Gran parte de mi formación ha sido autodidacta, a través de internet. Mucho de lo que sé ni siquiera se aprende en la carrera”, asegura. La compañía, que nació en 2018 como una asociación juvenil sin ánimo de lucro cuando cursaba la secundaria en Madrid, tomó forma de empresa dos años después y a día de hoy cuenta con más de 50 empleados entre España y Portugal. “Tras poner en órbita aquel satélite casero, nombres como Microsoft, que a día de hoy es uno de nuestros mayores clientes en Estados Unidos, nos pidieron lanzar los suyos propios por ese bajo coste”, relataba entonces a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA..

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Por consecuencia, Julián y su reducido equipo fueron profesionalizando los servicios con el fin de que, desde cualquier parte del mundo, sea posible conectarse a su dispositivo y enviar un mensaje: “Viene a ser como un starlink, el sistema de internet por satélite de Elon Musk para dar internet de gran ancho de banda, pero español y para el IoT. Todo lo hacemos aquí, en Madrid: los satélites, las estaciones de tierra y los hardwares. Eso nos da soberanía en el campo de la Defensa”. El camino no ha sido fácil para el veinteañero, que ha visto cómo los retos no son sólo geográficos, sino también sectoriales.