REFORESTACIÓN
Arganda del Rey inicia la plantación de nuevos árboles en la zona del Metro y la Plaza del Progreso
El Ayuntamiento responde a una demanda vecinal con la incorporación de perales de Callery y ciruelos de Pissard en un barrio sin alcorques
El Ayuntamiento de Arganda del Rey ha puesto en marcha en los últimos días trabajos de plantación de nuevos árboles en diferentes zonas de la ciudad, comenzando por el entorno del Metro y la Plaza del Progreso, según ha informado el Consistorio en un comunicado.
Por primera vez, las actuaciones se han centrado en esta plaza, donde los operarios municipales han plantado una decena de ejemplares de dos especies distintas: perales de Callery y ciruelos de Pissard.
El alcalde de Arganda del Rey, Alberto Escribano, ha señalado que esta intervención responde a una reivindicación vecinal. "Se ha dado respuesta a una demanda vecinal y actuando para mejorar el entorno en un barrio que se construyó sin alcorques", ha explicado.
El Consistorio prevé continuar con nuevas labores de análisis y plantación de arbolado en las próximas semanas, ampliando las actuaciones a otros puntos del municipio e incorporando distintas especies.
Entre las iniciativas previstas destaca el programa ‘Un nacimiento, un árbol’, que en 2026 se desarrollará en el barrio de La Perlita.
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