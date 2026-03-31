Madrid amplía su red ciclista hasta los 1.167 kilómetros y Bicimad roza los 14 millones de viajes en 2025

La ciudad de Madrid dispone ya de una infraestructura ciclista de 1.167,2 kilómetros, lo que representa un incremento del 11,4% respecto a 2019, cuando la red sumaba 1.047,7 kilómetros. Así lo ha informado el área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento, que destaca el crecimiento registrado tanto en los carriles bici segregados como en los ciclocarriles.

En concreto, la red de carril bici segregado, reservada en exclusiva para ciclistas y separada físicamente del tráfico, alcanza actualmente los 764,7 kilómetros, un 9,3% más que hace seis años, cuando contaba con 699 kilómetros. Por su parte, los ciclocarriles, destinados a la circulación compartida entre bicicletas y vehículos, suman 402,4 kilómetros, un 15,9 % más que en 2019, cuando había 347.

A este avance de la infraestructura se suma la consolidación de Bicimad, el servicio público de alquiler de bicicleta eléctrica, que cuenta en la actualidad con una flota de 8.015 bicicletas y 653 estaciones repartidas por los 21 distritos de la ciudad. El sistema registra 164.629 usuarios activos y una media diaria de uso de 4,91, mientras que la media anual se sitúa en 4,98.

Bicicletas en una estación de Bicimad en una imagen de archivo. / Ayuntamiento de Madrid

Durante 2025, Bicimad contabilizó casi 14 millones de viajes, la cifra más alta de su historia. Desde su puesta en marcha en 2014, el servicio ha acumulado alrededor de 32,7 millones de trayectos. La evolución de la demanda refleja además una aceleración notable en los últimos años: de los 3,5 millones de viajes de 2021 y los 3,4 millones de 2022 se pasó a 7,6 millones en 2023, 9,9 millones en 2024 y 13,7 millones en 2025.

El Ayuntamiento sitúa el punto de inflexión del servicio en 2023, coincidiendo con la transformación del sistema y con factores estacionales. Ese año, los usuarios activos pasaron de 56.500 en febrero a 311.600 en noviembre, hasta cerrar el ejercicio con unos 340.700.

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La expansión de Bicimad también se ha traducido en récords mensuales. El 23 de octubre de 2023 marcó un hito al superar por primera vez el millón de viajes en un mes, con 1.111.678 desplazamientos. Dos años después, en octubre de 2025, el servicio alcanzó su máximo mensual hasta la fecha, con 1.640.750 trayectos. Además, en lo que va de 2026 ya se han registrado más de 2,6 millones de usos.