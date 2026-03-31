SUCESOS EN LA COMUNIDAD
Un incendio calcina la cubierta de un chalet en Manzanares El Real sin causar heridos ni intoxicados
Los bomberos retiraron las tejas y utilizaron agua para extinguir el incendio en la vivienda, evitando daños mayores
EP
La cubierta de un chalet situado en el municipio de Manzanares El Real ha resultado calcinado en su totalidad en la tarde este lunes tras registrarse un incendio, aunque ninguna persona ha resultado herida en el incidente ni intoxicada.
Según ha informado un portavoz de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, el incendio ha comenzado en torno a las 16:45 horas en la cubierta de una vivienda situada en la calle Cuatro Peñas, con entramado de madera bajo teja.
Un total de siete dotaciones de Bomberos se han desplazado al luchar de los hechos y han logrado confinar el fuego. Además, han evitado que se extendiera al restos de la casa y a viviendas aledañas.
Desde la autoescala, los Bomberos han retirado todas las tejas y han accedido con agua a todo el entramado de madera para extinguir el incendio que ha afectado al chalet.
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