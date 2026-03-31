El Hospital Enfermera Isabel Zendal incorpora de forma pionera un exoesqueleto robótico para mejorar el movimiento en pacientes con ELA

El Hospital Enfermera Isabel Zendal ha incorporado un exoesqueleto robótico que reproduce un patrón de movimiento fisiológico para el tratamiento de pacientes con esclerosis lateral amiotrófica (ELA). De lo que se trata es de que mejore el movimiento de estos pacientes. Esta enfermedad del sistema nervioso, que padecen en torno a 4.500 personas en España, causa una pérdida gradual de la fuerza muscular que deriva en parálisis. Se trata de la primera vez en el mundo que este tipo de dispositivos se utiliza en población con ELA, asegura la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

Este exoesqueleto para la rehabilitación de la marcha ha sido diseñado para asistir a pacientes con patologías neurológicas en general. A través de un sistema de soporte de peso y dispositivos externos robóticos que guían las piernas del exoesqueleto sobre una cinta se reproduce un patrón de movimiento. Las piernas del paciente se unen a las del exoesqueleto de manera que se entrena el movimiento de la marcha. Entre otras ventajas, esto ayuda a hacer frente a la sintomatología de dolores y rigidez muscular que se produce en estos pacientes cuando van perdiendo movilidad.

El robot, en el Centro Especializado de Atención Diurna de ELA (CEADELA) del Hospital Enfermera Isabel Zendal ya se está usando con pacientes de esta patología tras la formación del equipo de profesionales que los atienden. "“De este recurso podrán beneficiarse siete pacientes diarios y representa un salto cualitativo, al permitir intensificar las terapias, adaptándolas al nivel de capacidad de cada uno de ellos”, ha explicado esta mañana la consejera de Sanidad, Fátima Matute, durante una visita a este centro, concebido como hospital para emergencias.

Después de Semana Santa, la sala de rehabilitación del CEADELA contará con otro exoesqueleto robótico orientado a la rehabilitación de miembros superiores. La incorporación de ambos dispositivos ha supuesto la inversión de 560.000 euros financiada con fondos Next Generation de la Unión Europea en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Además de mejorar el tratamiento de los pacientes de ELA, la acción de estos dispositivos permitirá obtener datos y conocimientos para mejorar la respuesta a esta enfermedad. "Hasta ahora se ha utilizado en pacientes con lesiones medulares, pero nunca se ha utilizado para pacientes con ELA", ha insistido Matute. "El equipo se ha puesto a trabajar de forma intensiva y ha conseguido adaptarlo a las necesidades de los pacientes con ELA, con lo cual también desde este Hospital Enfermera Isabel Zendal saldrá el primer paper y el primer ensayo clínico de lo que supone la rehabilitación asistida por estos robots para los pacientes de ELA, que luego servirán para pacientes pediátricos y adultos que tiene lesiones y daño medular y cerebral adquirido".

Se trata de un paso más en el abordaje de la ELA desde la Comunidad de Madrid, una cuestión de la que el Gobierno regional, y especialmente su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, ha hecho particular bandera. Entre los últimos esfuerzos del Gobierno autonómico contra esta patología están la apertura de una unidad de media estancia con 10 habitaciones para personas que la padecen en el Hospital Santa Cristina o la reciente puesta en marcha de un ensayo clínico en el Hospital de La Princesa con un fármaco que potencialmente puede revertir la anomalía de una proteína que ocasiona la muerte de motoneuronas que está en el origen de esta enfermedad.

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A ello se sumará la futura residencia específica para pacientes de ELA que se pretende construir en el antiguo hospital Puerta de Hierro, prometida en el programa electoral con que Ayuso concurrió a las últimas elecciones autonómicas, en 2023. Con una inversión de 80 millones de euros y una superficie de 27.000 metros cuadrados, ofrecerá 190 camas, de las que 50 se destinarán a casos de ELA de larga estancia, 120 para aquellos con necesidad de recuperación funcional y otras 20 para enfermos de cuidados paliativos.