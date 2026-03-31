El Hospital Infanta Sofía acoge la III Jornada sobre el Parkinson centrada en el sistema digestivo

La Asociación de Parkinson AlcoSSe organiza, en colaboración con el Hospital Universitario Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes, la tercera edición de la Jornada por el Día Mundial del Parkinson que se celebrará el miércoles, 8 de abril, bajo el título 'Cuidando el Sistema Digestivo'.

La jornada, que se celebrará a las 10 horas, tiene como objetivo profundizar en la importancia del abordaje integral de la enfermedad de Parkinson, poniendo el foco en esta tercera edición en la salud digestiva, un aspecto clave que influye directamente en la cantidad de vida de las personas afectadas.

Se desarrollará en la Biblioteca de Pacientes del Hospital Universitario Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes, como parte de la Semana de la Salud. La actividad está dirigida a personas con enfermedad de Parkinson, así como sus familiares y cuidadores, pero también a profesionales sanitarios interesados en ampliar sus conocimientos sobre esta patología.

Cartel de la III Jornada sobre la enfermedad de Parkinson que se celebrará el próximo 8 de abril en el Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes / ASOCIACIÓN DE PARKINSON ALCOSSE

Los profesionales que liderarán la jornada son la neuróloga del Hospital Universitario Infanta Sofía Carmen Borrue, la investigadora del Hospital Universitario Ramón y Cajal Rosa del Campo y la fisioterapeuta de la Asociación de Parkinson AlcoSSe Cristina Román.

Las tres ponentes abordarán las diferentes perspectivas de la relación entre el Parkinson y el sistema digestivo, compartiendo conocimientos actualizados, recomendaciones prácticas y estrategias para mejorar el bienestar de pacientes y cuidadores.

Con esta tercera edición, la Asociación de Parkinson AlcoSSe quiere reafirmar su compromiso con la información, la formación y el acompañamiento a personas con Parkinson y sus familias, promoviendo espacios de encuentro entre profesionales sanitarios, pacientes y el entorno social.

Además, de forma previa y con motivo de la Semana de la Salud, la asociación contará con una mesa informativa el día 7 de abril, desde las 11 horas, en la plaza de la Constitución de San Sebastián de los Reyes.

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La entidad también formará parte del encuentro de asociaciones impulsado en la Semana de la Salud de Alcobendas el próximo 11 de abril. Tendrán su propio espacio en el Centro Municipal La Esfera, de 11 horas a 14 horas, con información de la asociación y recursos de salud.