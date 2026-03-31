El Hospital Gregorio Marañón impulsa un sistema pionero para escuchar a los pacientes durante su ingreso

El Hospital General Universitario Gregorio Marañón ha desarrollado el proyecto La voz del paciente: una estrategia de escucha a pie de cama, una iniciativa que incorpora la opinión de los pacientes mientras permanecen ingresados, en lugar de recabarla únicamente tras el alta, como es habitual.

El programa, impulsado por la Comisión de Calidad Percibida, consiste en visitas mensuales a pacientes hospitalizados por parte de miembros de esta comisión junto a un integrante del equipo directivo. Estas entrevistas se realizan en distintas unidades médicas, quirúrgicas y de cuidados intensivos del centro.

Tres ámbitos clave de evaluación

A través de estas conversaciones, el hospital recoge información sobre tres aspectos fundamentales: las infraestructuras y servicios de hostelería, la atención vinculada a la enfermedad y el trato recibido por parte del personal sanitario.

La copresidenta de la Comisión, María Ángeles Palma Ramírez, destaca que esta práctica "posee mucha riqueza al ser un espacio abierto donde el paciente se siente libre de valorar la calidad de su estancia hospitalaria mientras la está viviendo".

Según ha señalado el Gobierno regional, este modelo, en funcionamiento desde 2021, ha permitido detectar oportunidades de mejora de forma más ágil y cercana. Entre las medidas adoptadas destacan la renovación de habitaciones, la realización de catas de menús hospitalarios y la reactivación del proyecto Morfeo, centrado en mejorar el descanso de pacientes y acompañantes.

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En este sentido, la iniciativa ha sido reconocida como la segunda mejor práctica en la XI Jornada de Comités de Calidad Percibida del Servicio Madrileño de Salud. Con este proyecto, el hospital refuerza su apuesta por la escucha activa y la participación del paciente como elementos clave para avanzar en la calidad asistencial.