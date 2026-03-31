Gobierno, Comunidad y Ayuntamiento de Madrid constituyen una mesa de trabajo para coordinar la visita del Papa a Madrid

Gobierno, Comunidad, Ayuntamiento de Madrid y miembros de los Comités Nacional y Local Organizadores del próximo viaje del Papa León XIV a España han constituido una mesa de trabajo para coordinar la logística y los detalles alrededor del paso de esa visita por Madrid, entre los próximos días 6 y 9 de junio. Así lo ha confirmado la Delegación del Gobierno en Madrid tras una reunión mantenida en su sede en la mañana de este martes con representantes de las administraciones y de la Conferencia Episcopal.

El encuentro de hoy, en el que se ha avanzado en la agenda, todavía abierta, del viaje, tendrá continuidad, mantienen fuentes de la Delegación, si bien precisan que no se ha establecido una periodicidad para estos encuentros ni ha quedado fijada fecha para la próxima cita.

A la reunión de hoy, convocada a propuesta de la Delegación, han acudido el propio delegado del Gobierno, Francisco Martín, junto con representantes del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; de la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid; del Ayuntamiento de Madrid, y del Comité Nacional Organizador de la visita, coordinado por la Conferencia Episcopal, y del Comité Local, de la Archidiócesis de Madrid.

"El poder coordinar soluciones a los distintos desafíos que la visita del Papa va a suponer a nivel logístico, operativo y de seguridad es clave", ha señalado Martín al término de la reunión en declaraciones remitidas a los medios. "Hoy sí, nos hemos podido sentar todas las administraciones para preparar conjuntamente la próxima visita del Papa a la Comunidad de Madrid. Esa cooperación interinstitucional que venimos reclamando incesantemente desde hace años hoy se ha podido materializar y estoy convencido de que va a dar sus resultados. El sentarnos juntos, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y el Gobierno de España, en esta ocasión junto a los organizadores de la visita, significa el poder coordinar soluciones para los distintos desafíos que la visita del Papa va a significar en el plano logístico, operativo y de seguridad".

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Asimismo, ha insistido en la necesidad de extender estas reuniones a otros ámbitos, una cuestión por la que suele chocar con Comunidad y Ayuntamiento, que ven en esta demanda de reuniones conjuntas para abordar cuestiones que, entienden, exclusivamente tienen que ver con la seguridad y las competencias de la Delegación, una dejación de funciones. "Esa cooperación interinstitucional es clave para dar resultados eficaces también al resto de cuestiones que preocupan a los madrileños y madrileñas. Desde luego nuestra voluntad para trabajar en esta dinámica siempre ha estado y se va a seguir expresando porque creemos que desde la lealtad y desde la coordinación ofrecemos soluciones que los madrileños y madrileñas necesitan", ha señalado Martín.