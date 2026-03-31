Galapagar estrena el parque de Colonia España con nuevos juegos infantiles y un circuito natural

El Ayuntamiento de Galapagar ha inaugurado el nuevo parque de Colonia España, un espacio renovado que incorpora un circuito natural y una zona de juegos infantiles. La actuación ha contado con una inversión de 38.400 euros y, según ha señalado el Consistorio en un comunicado, era "especialmente demandada por los vecinos".

El nuevo parque dispone de áreas de juego modernizadas, con elementos infantiles diseñados para garantizar la seguridad y la accesibilidad. Entre las instalaciones destacan estructuras combinadas, columpios, juegos de equilibrio y zonas destinadas a trepar y explorar.

La intervención ha estado condicionada por su ubicación en una vía pecuaria, lo que ha implicado una tramitación administrativa compleja. Este proceso ha requerido la obtención de autorizaciones específicas para poder actuar en un entorno protegido.

Desde el Ayuntamiento han subrayado que el proyecto se ha desarrollado bajo criterios de sostenibilidad, dando lugar a un parque "diseñado bajo criterios de sostenibilidad, plenamente integrado en el entorno natural y respetuoso con las características propias de la vía pecuaria".

Esta actuación se enmarca dentro de la estrategia municipal que declara 2026 como el Año de los Parques y las Zonas Deportivas, con el objetivo de renovar, ampliar y modernizar estos espacios en todo el municipio, especialmente en zonas con mayores necesidades, como Colonia España.

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Por último, desde el gobierno de Carla Greciano han destacado que con esta intervención se continúa apostando "por dar respuesta a las demandas de los vecinos y priorizar en el disfrute de las familias de la localidad".