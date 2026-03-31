Los famosos que no se perdieron el concierto de Rosalía en Madrid: de Ester Expósito y Pedro Almodóvar a Carolina Marín y Laura Escanes

La noche madrileña volvió a caer rendida ante el poderío de la cantante Rosalía. Tras varios días marcados por la incertidumbre sobre su estado de salud, la artista catalana llegó a Madrid con su esperada gira LUX. Una cita musical en la que no dejó indiferente a nadie la noche de lunes, 30 de marzo, cuando el Movistar Arena acogió el primero de los cuatro conciertos que tendrán lugar en la capital durante la Semana Santa.

Son muchos los que esperaban con ansia la llegada de la cantante a España y del show inolvidable han sido testigo muchas caras conocidas. Con las entradas agotadas, son varios los famosos que no se podían perder de primera mano lo que la catalana tenía preparado para la noche de ayer.

De influencers a actores, empresarios y mucho más

En la cita musical del año no quisieron faltar algunos de los famosos más sonados de la actualidad. Entre los rostros reconocidos destacó la presencia de Eugenia Martínez de Irujo y Narcís Rebollo, uno de los grandes ejecutivos del país y quienes no se suelen perder los conciertos más destacados. También se dejó ver a la influencer Laura Escanes, quien apostó por un estilismo cómodo y quien desde sus redes sociales ha mostrado la brutalidad de la puesta en escena de la noche de ayer.

Ester Expósito, Laura Escanes y Javier Ambrossi, entre los asistentes al concierto de Rosalía en el Movistar Arena de Madrid. / EUROPA PRESS / Europa Press

Otra de las famosas que acudieron al concierto fue la actriz Ester Expósito, quien a pesar de su apariencia discreta, no logró escaparse de las cámaras y también estuvo Jedet, quien eligió un estilismo totalmente blanco para disfrutar de la velada.

Ester Expósito llega al Movistar Arena para asistir al concierto de Rosalía. / EUROPA PRESS / Europa Press

En el exterior del recinto también se reconocieron rostros como el de Soy una Pringada, Aless Gibaja, Carmen Machi, Javier Ambrossi, Carolina Marín o Eva Amaral, quienes se dejaron ver en los momentos previos al show.

Y los que se mostraron en redes

En el interior fueron muchos que decidieron compartir parte del concierto vía redes sociales. Ahí pudimos descubrir a los rostros que pasaron de forma más discreta por la entrada, entre los que se conocen a Pedro Almodóvar, Ethan Hawke, Israel Fernández, Juanjo Bona o la influencer Marta Díaz, entro otros. Una mezcla de talento nacional e internacional que evidenció el alcance de Rosalía y su capacidad de atraer a público de todos los ámbitos.

La gira que arrancó el pasado 16 de marzo en Lyon ahora continúa su recorrido con otros tres conciertos en Madrid, continuará en Lisboa para volver a Barcelona con otros cuatro conciertos hasta terminar en Puerto Rico el 3 de septiembre. Madrid ya ha sido testigo del poder de la cantante y así ha reafirmado su posición como una de las artistas más influyentes de todo el panorama musical. Y todavía quedan tres noches más en la capital.