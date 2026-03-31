Don Patricio, Sara Socas y más: el festival en Madrid que pone el foco en el talento canario (aún quedan entradas)

Comienza la cuenta atrás para uno de los festivales más esperados del momento. Canarias tiene el flow llega a Madrid con una cita que pone el foco en el momento actual de la escena musical canaria.

Se celebrará el 14 de mayo en La Riviera y reunirá sobre el mismo escenario a varios de los nombres más reconocibles de ese nuevo sonido en una programación que combina música urbana con influencias del pop y la electrónica.

El cartel ya ha confirmado la participación de La Pantera, Juseph, Don Patricio, Sara Socas, Ale Acosta, Ventura y Julia Rodríguez, a la espera de nuevas incorporaciones. La combinación de artistas dibuja una noche abierta a distintos estilos, desde propuestas más cercanas al urbano hasta otras que amplían el espectro hacia el pop y la electrónica. Esa mezcla define el carácter del evento: ofrecer en Madrid una panorámica del talento musical que ha emergido en las islas en los últimos años.

El cartel ya ha confirmado la participación de La Pantera, Juseph, Don Patricio, Sara Socas, Ale Acosta, Ventura y Julia Rodríguez / REDES

Un festival para dar visibilidad al sonido canario

Más allá del cartel, el encuentro busca dar visibilidad en la península al auge de la música canaria y reforzar la presencia de una generación de artistas que ha ido ganando espacio en los últimos años. El festival funciona así no solo como concierto, sino también como escaparate de una escena en crecimiento.

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El festival se celebrará en La Riviera, en Madrid Río / REDES

La cita tendrá lugar el 14 de mayo en La Riviera, en la zona de Madrid Río, con apertura de puertas a las 18:00 horas y comienzo a las 19:00. Con entradas desde 20 euros, la noche reunirá a artistas ya consolidados y a nuevas voces que están marcando el rumbo actual de la música canaria. Hazte con la tuya aquí.