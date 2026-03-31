La Comunidad de Madrid rescata 95 variedades de vid centenarias para diversificar el sector vitivinícola

Lo que durante décadas pareció perdido sigue vivo en los viñedos y colecciones de Madrid. Un estudio liderado por la Comunidad ha permitido localizar 95 variedades centenarias de vid que se creían desaparecidas en España, en el marco de un proyecto de investigación iniciado en 2013.

Parte de estos ejemplares se conservaban en la colección histórica de la finca experimental de El Encín, en Alcalá de Henares, y 22 de ellos han sido localizados en distintos puntos de la región. Nueve ya estaban identificados y preservados en la Colección de Variedades de Vid, entre ellos Benedicto, Cadrete, Castellana Blanca, Hebén, Morate, Romé, Salvador, Tinto de Navalcarnero y Verdejo de Salamanca.

La investigación también ha permitido identificar 13 variedades de las que no se tenía constancia hasta ahora: Azargón, Brustiano Faux, Crepa, Botón de Gato, Cornigacho, Granadera, Jarrosuelto, Montonera, Rubeliza, Tazazonal, Terriza, Tinto Bastardo y Tortozona Tinta.

El objetivo es poner en valor estas variedades, analizar su comportamiento agronómico y facilitar su incorporación al cultivo. Esta diversificación busca aumentar el atractivo del sector vitivinícola y ofrecer nuevas opciones a los agricultores.

La Comunidad de Madrid lidera un estudio en España que ha permitido localizar 95 variedades centenarias de vid que se creían desaparecidas. / Comunidad de Madrid

Durante más de una década, los investigadores han evaluado las características de cada ejemplar, prestando especial atención a su capacidad de adaptación a condiciones climáticas extremas. Los análisis han confirmado su potencial como alternativa frente a la sequía, así como su resistencia a enfermedades habituales como el mildiu y el oidio.

La uva Hebén, en proceso de registro

Recientemente, la variedad Hebén fue localizada en una huerta privada de la región. Tras verificar su origen, el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA) ha solicitado su inclusión en el Registro Nacional de Variedades Vegetales. De ser aceptada, podría utilizarse en la elaboración de vinos bajo la Denominación de Origen Vinos de Madrid.

Ejemplares históricos de vid conservados en El Encín, clave en el hallazgo de 95 variedades centenarias que se creían desaparecidas. / Comunidad de Madrid

Actualmente, esta denominación reconoce siete variedades de uva blanca —malvar, airén, albillo, viura, parellada, torrontés y moscatel de grano menudo—, además de las destinadas a vinos rosados y tintos. La D.O. cuenta con 5.898 hectáreas, 45 bodegas y 2.760 viticultores distribuidos en cuatro subzonas: Arganda, Navalcarnero, San Martín de Valdeiglesias y El Molar.

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Parte de estos ejemplares se conservan en la Colección de Variedades de Vid y el Museo Ampelográfico de El Encín, considerados entre los más importantes de Europa. Esta colección, creada en 1950 mediante la unificación de distintos fondos, ha crecido hasta reunir más de 3.900 variedades procedentes de zonas vitícolas nacionales e internacionales.