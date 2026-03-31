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CARNÉ JOVEN

Confirmado por la Comunidad de Madrid: ya puedes tener tu Carné Joven en el móvil con este único requisito

El carné joven de la Comunidad de Madrid se incorpora a Google Wallet, permitiendo su uso digital y el acceso a descuentos en diversos servicios

Actualmente, más de 744.000 jóvenes madrileños de entre 14 y 30 años disponen de este documento, que ofrece descuentos en cerca de 2.000 establecimientos

Actualmente, más de 744.000 jóvenes madrileños de entre 14 y 30 años disponen de este documento, que ofrece descuentos en cerca de 2.000 establecimientos / Comunidad de Madrid

Victoria Saulyak

Victoria Saulyak

Madrid

¡Buenas noticias! El carné joven está disponible desde este martes en la cartera digital de Google Wallet para dispositivos Android y permite a los usuarios utilizarlo desde el móvil sin necesidad de llevarlo físicamente.

Para activar el servicio, disponible en los próximos días, se deberá realizar a través de la aplicación o la página web de Cuenta Digital, según ha informado la Comunidad de Madrid en una nota de prensa.

Con esta integración, los titulares podrán validar el carné en establecimientos y servicios mediante un código QR personal generado en la plataforma, simplificando así el acceso a las ventajas asociadas.

El carné joven está disponible desde este martes en la cartera digital de Google Wallet

El Carné Joven está disponible desde este martes en la cartera digital de Google Wallet / REDES

Descuentos en transporte, museos, moda, restaurantes, festivales...

Actualmente, más de 744.000 jóvenes madrileños de entre 14 y 30 años disponen de este documento, que ofrece descuentos en cerca de 2.000 establecimientos.

Los descuentos abarcan ámbitos como transporte, formación, restauración, moda, museos, festivales, musicales o parques de atracciones, con la participación de más de 1.000 empresas y entidades colaboradoras en un programa que funciona desde hace más de tres décadas.

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Imagen del festival Brava Madrid en su edición de 2024.

Los descuentos abarcan ámbitos como transporte, formación, restauración, moda, museos, festivales, musicales o parques de atracciones / Europa Press

¿Cómo puedo conseguir el Carné Joven?

Para conseguirlo, basta con tener entre 14 y 30 años y residir en la Comunidad de Madrid. La solicitud puede realizarse de manera telemática a través de Cuenta Digital o de forma presencial en cualquiera de los 75 puntos de emisión habilitados.

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