CARNÉ JOVEN
Confirmado por la Comunidad de Madrid: ya puedes tener tu Carné Joven en el móvil con este único requisito
El carné joven de la Comunidad de Madrid se incorpora a Google Wallet, permitiendo su uso digital y el acceso a descuentos en diversos servicios
¡Buenas noticias! El carné joven está disponible desde este martes en la cartera digital de Google Wallet para dispositivos Android y permite a los usuarios utilizarlo desde el móvil sin necesidad de llevarlo físicamente.
Para activar el servicio, disponible en los próximos días, se deberá realizar a través de la aplicación o la página web de Cuenta Digital, según ha informado la Comunidad de Madrid en una nota de prensa.
Con esta integración, los titulares podrán validar el carné en establecimientos y servicios mediante un código QR personal generado en la plataforma, simplificando así el acceso a las ventajas asociadas.
Descuentos en transporte, museos, moda, restaurantes, festivales...
Actualmente, más de 744.000 jóvenes madrileños de entre 14 y 30 años disponen de este documento, que ofrece descuentos en cerca de 2.000 establecimientos.
Los descuentos abarcan ámbitos como transporte, formación, restauración, moda, museos, festivales, musicales o parques de atracciones, con la participación de más de 1.000 empresas y entidades colaboradoras en un programa que funciona desde hace más de tres décadas.
¿Cómo puedo conseguir el Carné Joven?
Para conseguirlo, basta con tener entre 14 y 30 años y residir en la Comunidad de Madrid. La solicitud puede realizarse de manera telemática a través de Cuenta Digital o de forma presencial en cualquiera de los 75 puntos de emisión habilitados.
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