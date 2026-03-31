Tras cinco años, Barracuda MX redefine su propuesta culinaria en Madrid, manteniendo su esencia mexicana

En una ciudad donde las cartas cambian a menudo por inercia, Barracuda MX (C. de Valenzuela, 7 / 911 08 89 99 ) ha decidido hacerlo por convicción. Coincidiendo con su quinto aniversario, el restaurante de Roberto Ruiz presenta la mayor evolución de su propuesta hasta la fecha: nuevos ceviches, tacos y platos al carbón que consolidan su identidad y refuerzan su papel como uno de los grandes nombres de la cocina mexicana en Madrid.

Barracuda MX presenta la mayor evolución de su carta con motivo de su quinto aniversario. / Cedida

La renovación llega en un momento clave para una casa que ha sabido hacerse un sitio propio en la escena madrileña con una propuesta muy concreta: llevar a la ciudad la cocina del litoral pacífico mexicano desde una mirada contemporánea, festiva y muy pegada al producto. En esta nueva fase, Barracuda MX no busca reinterpretar ese universo desde la distancia, sino inspirarse en él con mayor naturalidad, más creatividad y una técnica cada vez más depurada.

Mauricio Altamirano (izquierda) y Roberto Ruiz (derecha). / Cedida

La nueva propuesta ha sido desarrollada por Roberto Ruiz, el primer chef mexicano con estrella Michelin en Europa, junto a su nuevo jefe de cocina, el mexicano Mauricio Altamirano, y se percibe como una declaración de intenciones. Aquí hay evolución, pero también reafirmación. Barracuda sigue siendo Barracuda, aunque con más matices, más riesgo controlado y una presentación más vistosa.

Entre los platos que simbolizan mejor este nuevo momento aparecen la ostra tropical, con piña, apio y pepino encurtido en vinagre de piña, y el ceviche de gamba roja con flor de jamaica, marinado en hibiscus y acompañado de remolacha, pico de gallo y puré de boniato. Dos elaboraciones que resumen bastante bien el nuevo tono de la casa: frescura, color, producto y una cocina mexicana que se expresa con cada vez más libertad.

Barracuda MX. Ostra con salsa de chiles fermentados y granizado de maracuyá. / Cedida

Tostadas, tacos y una mirada más abierta

La evolución se nota también en una sección clave de la carta: la de los tacos. Barracuda no solo recupera algunos de sus clásicos, sino que incorpora nuevas propuestas y revisa otras con más fuerza. Entre ellas destacan los tacos dorados de langostino salvaje, crujientes y pensados para mojar en distintas salsas; el taco de chuleta, elaborado con prime beef asado; o el taco de chamorro, con codillo confitado y salteado, acompañado de salsa de tomatillo verde.

Barracuda MX. Tacos de boniato a la brasa con kefir de jalapeño, kale crujiente y semillas mexicanas. / Cedida

También gana peso la parte vegetal con el taco de berenjena adobada, con frijoles refritos y salsa de chiles, una opción que confirma que la cocina de Barracuda no entiende lo vegetal como concesión, sino como una vía más para construir sabor y carácter. A eso se suman recuperaciones celebradas dentro del universo MX, como el guacamole con tortillitas de camarón o el taco de chopitos, platos ya muy asociados a la identidad de la casa.

Otra de las novedades interesantes está en las Won-Tostadas de lomo de atún rojo y salsa de chiles secos y miso, que introducen ese diálogo histórico entre Asia y México desde un lenguaje muy reconocible para el restaurante.

El carbón entra con fuerza

Entre los principales, una de las incorporaciones más potentes es el lomo de vaca vieja al carbón estilo Monterrey, un plato que mira a una de las regiones más carnívoras de México y que pone el foco en el fuego, la intensidad y el producto. Se sirve al punto y termina de cocinarse en plancha caliente en mesa, acompañado de frijoles charros con chorizo y panceta, casi convertidos en una salsa densa y poderosa. Es una propuesta que resume bien la filosofía de esta nueva etapa: tradición, contundencia y puesta en escena contemporánea.

Barracuda MX. Taco vegetal de berenjena. / Cedida

Cinco años después, una identidad más clara

Desde su apertura en 2021, Barracuda MX ha conseguido algo poco habitual: construir una personalidad muy definida dentro de la cocina mexicana en Madrid. No desde los tópicos más repetidos, sino desde un territorio concreto —el Pacífico mexicano— y una manera muy particular de contarlo: picante equilibrado, producto bien tratado, ambiente relajado y una experiencia donde la música y el ritmo también forman parte de la mesa. Al igual que su plato clásico, el más fiel de la carta, ya que lleva desde la apertura. Hablamos del famoso tuétano a la brasa con tostadas de atún rojo toreado y emulsión de chiles serranos.

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Barracuda MX. Tuétano a la brasa con tostadas de atún rojo toreado y emulsión de chiles serranos. / Cedida

Con esta renovación, Barracuda MX actualiza su propuesta en un momento clave para el restaurante, que cumple cinco años consolidado dentro de la oferta mexicana de Madrid. La nueva carta refuerza su especialización en la cocina del Pacífico mexicano y amplía su recorrido con más ceviches, tacos, tostadas y platos al carbón, en una franja de precio medio de 45 a 65 euros.