Benita aborda su transición a los 61 años en RTVE: "No me daba miedo morirme, me daba miedo morir sin haber sido yo"

Hay figuras que, en poco tiempo, consiguieron traspasar la pantalla y conectar con el público a través de una autenticidad difícil de encontrar en el prime time. Benita es una de ellas. Este martes, su historia personal reclamó su sitio en el número 37 de la calle Alcalá. El Auditorio del Ministerio de Igualdad se convirtió en el escenario para ello.

El motivo de este encuentro fue la presentación oficial de Benita, la nueva serie documental de La 2, producida por RTVE en colaboración con Zeppelin (Banijay Iberia). Un proyecto que, según la propia protagonista, encontró en la televisión pública el respeto necesario para narrar un proceso tan íntimo como su transición.

Durante el acto, conducido por María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE, se proyectó un adelanto exclusivo de 20 minutos que sirvió para confirmar la esencia de la serie: el documental demuestra ser coherente con la personalidad de su protagonista al mezclar humor, honestidad y constantes referencias a folclóricas. La pantalla mostró pasajes como las lágrimas de Benita al despertar de la operación de reasignación de género o la celebración al obtener el DNI con su nuevo nombre.

La presentación de 'Benita' tuvo lugar en el Ministerio de Igualdad / RTVE

Las imágenes capturaron sus palabras de amor hacia su madre, Benita, quien falleció el 7 de julio de 2024 a los 94 años. Al elegir este nombre, la protagonista unió su identidad a la de su progenitora, rindiéndole un homenaje que quiso hacer público durante la presentación. "Ahora vivo dos vidas, la de mi madre y la mía", pronunció emocionada, destacando que realizar este proceso a los 61 años fue su forma de honrar ese vínculo familiar. "Siempre me aceptó, me arropó y sintió orgullo de quién era su hija", añadió ante una audiencia donde no faltaron rostros conocidos como Belén Esteban, Pilar RubioLola Lolita, Ivanna Rodríguez o Inés Hernand.

Ana Redondo: "Nunca es tarde para encontrar la fuerza y la convicción de ser uno mismo"

La apertura del acto corrió a cargo de Ana Redondo García, Ministra de Igualdad, quien mostró una emoción profunda. "Hemos visto el triunfo de la voluntad y la valentía", señaló ante un auditorio abarrotado, definiendo a Benita como un "ser de luz".

Por su parte, Sergio Calderón, director de Televisión Española, reafirmó el compromiso de la cadena con la diversidad. La serie se estrenará el próximo martes 31 de marzo a las 22:20h, coincidiendo con el Día de la Visibilidad Trans, en una noche especial que se completará con la emisión de la película Norberta.

Benita confesó que, aunque otros grupos se interesaron por el proyecto, eligió RTVE por la confianza que le inspiraba el formato. "Esto lo tuvo otro grupo, pero cuando hablamos con Televisión Española dije: 'Hasta las pestañas, lo que quieran'", explicó. Para ella era vital que no hubiera una "carnicería", sino que se mostrara la parte humana: el quirófano está, pero lo grande es la despedida antes de entrar o el juramento de que no se iba a morir.

El pudor de verse y la búsqueda de aprobación

A pesar de su arrolladora presencia mediática, Benita sorprendió al confesar en conversación con los medios asistentes, entre los que estaba EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, que no ha visto el documental terminado. "No lo he visto porque lo he vivido", sentenció con naturalidad. Reconoció sentir un gran pudor al verse en pantalla, una inseguridad que choca con la imagen de mujer empoderada que proyecta. "Lo disimulo muy bien, parece que estoy encantada, pero soy súper insegura", admitió.

Escena del documental sobre Benita / RTVE

Reveló que necesita constantemente la mirada y aprobación de su manager, Tony, para sentirse firme en sus pasos. Esa inseguridad la lleva a preferir no mirar atrás ni revisar sus intervenciones: "Si lo veo, antes no hubiese venido aquí, porque le saco fallos a todo: qué mal he dicho esto, qué fea se me ve aquí. Prefiero no verlo, pero lo he vivido, eso sí".

En línea con esa inseguridad, habló de lo complejo de mirarse al espejo tanto antes como después de las intervenciones. "Al principio, hubo un momento en el que la persona del espejo te decía '¿esto qué es ahora? ¿Por qué no lo viste antes?'", reflexionó. Sin embargo, el posoperatorio fue más fácil de lo esperado: "He tenido la suerte de que todo ha salido perfecto. No he tenido dolor, ni infecciones, ni nada. No he necesitado ni un gelocatil". "Lo único que no me he operado ha sido la vista, la miopía de Benita. Podrían hacer un documental que se llamase así", bromeó.

Su trayectoria se tejió en las calles de Ventas y el barrio de Aluche. Benita recordó sus inicios cuando apenas tenía 13 años trabajando en el Mercado Barceló, antes de pasar por la peluquería y la acupuntura. Hoy es una figura imprescindible en la televisión tras su paso por programas como Supervivientes 2018, GH VIP 7, Baila como puedas —donde anunció su transición— y su reciente participación en Bake Off: famosos al horno.

"Necesitaba ser yo misma y dejar de llevar mi identidad en una bolsa de camerino al terminar las funciones". Benita Castejón

Recordó con especial cariño su etapa como transformista bajo el nombre de Joaquín Jurado, rindiéndole tributo a Rocío Jurado, su musa. "Ella ha dejado vivir a Benita", afirmó rotunda.

Sobre su entorno familiar, Benita asegura que nunca necesitó dar demasiadas explicaciones. Con 61 años recién cumplidos durante el rodaje, afirma que su gente siempre la conoció tal como era. Recordó con humor cuando fue a presentarle a su madre a su primer novio. Su madre le cortó el discurso antes de empezar: "Ponle un café, que te he parido yo y ya sé lo que me vas a contar".

Benita, en el cementerio, durante su 'docuserie' / RTVE

Esa naturalidad marcó una vida en la que, asegura, no ha sufrido rechazo ni maltrato. "No he sufrido insultos de pequeña ni en el colegio. Mi vida ha sido fácil en ese sentido", explicó la también colaboradora. Incluso la elección de su nombre fue un impulso del destino que acabó siendo un homenaje. "Pensé en ponerme Marilyn Benita para que me llamaran Marilyn, pero Benita fue algo tan fuerte que ahora no quiero ser otra cosa", apuntó.

Con la misma positividad con la que habla de su infancia enfoca su presente y asegura que el trato de los demás solo ha ido a mejor desde que anunció su decisión. Lejos de temer a las críticas, Benita se define como una "aficionada máxima" a las redes sociales, donde muestra a menudo su ideología. "Me meto en Twitter y me transformo. Empiezo a leer uno, me caliento y digo todo lo que me da la gana". No le teme al algoritmo ni a los comentarios negativos, a los que resta importancia con ironía.

Sobre los ataques de odio, se mostró imperturbable: "Me siento como Lola Lolita. Los haters hacen que el algoritmo funcione más". Asegura que no le afecta nada y que, de vez en cuando, se divierte respondiendo. "Cuando me aburro, le contesto a alguno: 'Perdona, Manolo, mírate un poquito'", bromeó, señalando que la mayoría de insultos provienen de bots o cuentas falsas.

Lola Lolita ayuda a Benita a cambiar su armario en la 'docuserie' / RTVE

La docuserie, que consta de dos episodios de 70 minutos, narra su historia a través de diez propósitos vitales. Contará con testimonios de expertos como Carla Antonelli, Manolita Chen o el cirujano Diego Sturletti, además de amigos íntimos como Nagore Robles o Rafa Méndez. Miguel Martín, director general de Zeppelin, destacó que la labor de la productora ha sido simplemente "acompañarla" en un camino que ella misma ha liderado.

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Benita agradeció la delicadeza del equipo técnico al grabar momentos tan vulnerables como la entrada al quirófano o su despedida de Tony. "No me ha dado miedo morirme. Le prometí que no me iba a morir. Lo único que me daba miedo era morir sin ser Benita", admitió. El próximo martes, la historia de Benita dejará de ser suya para pasar a ser de todos.