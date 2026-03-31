Ayuso asistirá al desfile de la Legión con el Cristo de Mena en Málaga y a la 'madrugá' de Sevilla

Semana Santa de actos religiosos la que prevé protagonizar Isabel Díaz Ayuso. La presidenta madrileña se desplazará hasta Andalucía para presenciar dos de los momentos más señalados de las celebraciones de estas fechas, el traslado de miembros de la Legión portando el Cristo de Mena en Málaga, en la mañana del Jueves Santo, y la célebre madrugá de Sevilla, en la noche del Jueves al Viernes Santo. Ese mismo Viernes Santo regresará a Madrid para asistir a la representación de la Pasión de Cristo que se celebra en el municipio de Daganzo de Arriba.

El desfile de los Legionarios con el Cristo de la Buena Muerte es una de las citas más populares en la Semana Santa malagueña. Comienza con el desembarco de la Legión en el puerto de Málaga y prosigue con el traslado por parte de efectivos de este cuerpo de la imagen del Cristo de la Buena Muerte y Ánima desde la iglesia de Santo Domingo a su Casa Hermandad, momento en el que entonan El novio de la muerte, cántico que se tiene por himno oficioso de la Legión. Varos miles de personas siguen cada año el desfile de los Legionarios por las calles de Málaga desde el puerto y el posterior traslado de la imagen del Cristo de Mena.

La madrugá de Sevilla es, por su parte, otro de los momentos culminantes de la Semana Santa. En la noche del Jueves al Viernes Santo seis hermandades procesionan por las calles de la capital andaluza en presencia algunos años de medio millón de personas. Ayuso asistirá a ambos actos, centrales en la celebración de estas fiestas religiosas. Desde el Gobierno regional no confirman todavía si en algún momento coincidirá con el presidente andaluz, Juanma Moreno.

Tras presenciar la madrugá en la capital hispalense, la presidenta madrileña regresará a Madrid, donde en la noche del Viernes Santo asistirá a la Pasión Viviente de Daganzo de Arriba, una de las más populares entre las numerosas representaciones de las horas finales de la vida de Jesucristo que se escenifican en la Comunidad de Madrid. Con la peculiaridad de que se representan todas las escenas en el mismo lugar, la Plaza de La Villa de la localidad, presume de ser la única que se puede ver en 360 grados. Declarada Fiesta de Interés Turístico Regional en 2014, este año cumple cuatro décadas desde la primera vez que se puso en pie.

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Ayuso ya visitó una Pasión Viviente el año pasado. En concreto fue la de Morata de Tajuña, otra, junto a las de Daganzo y, sobre todo, la de Chinchón con más tradición en la Comunidad de Madrid.