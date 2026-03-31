Alcobendas busca a los atletas más fuertes de España en un torneo con camiones, piedras y pruebas extremas.

Alcobendas acogerá el próximo sábado 11 de abril el Torneo Preliminar de la Liga Nacional de Fuerza 2026, en una jornada que reunirá a los atletas "más fuertes" de España en la Ciudad Deportiva Valdelasfuentes. El evento comenzará a las 11:00 horas y constará de cinco pruebas. De ellas saldrán los cuatro clasificados que accederán a la Liga Nacional de Fuerza de este año.

Cinco pruebas de máxima exigencia

La competición arrancará con el arrastre de camión, en el que los participantes deberán desplazar una cabeza tractora de 8 toneladas durante 20 metros en menos de 60 segundos, utilizando arneses y cuerda.

A continuación, se disputará la elevación del ejercicio de fuerza extrema Barra de Apollon, donde cada atleta elegirá el peso para realizar repeticiones por encima de la cabeza con los brazos completamente extendidos. Vencerá quien logre levantar más peso. El tercer reto será el 'Paseo del Granjero', que consistirá en recorrer 20 metros con 125 kilogramos en cada mano en un tiempo máximo de un minuto. La denominada 'Mudanza' incluirá el transporte de tres objetos —una bombona de 90 kilogramos, un saco de 100 y un artefacto de 140— a lo largo de 10 metros, aplicando la técnica de 'Paseo del Pato'. La competición oficial se cerrará con el levantamiento de una piedra de 125 kilogramos sobre un soporte de 1,40 metros, en el mayor número de repeticiones posibles durante 60 segundos.

Clasificación y participantes

Los cuatro mejores del torneo se sumarán a los clasificados del pasado año —Gianluca Ardenghi, Adrián Vela, Marc Martínez y Matthew Riddal— tras la baja de Víctor Casado. Todos ellos competirán en los cuatro torneos oficiales de la temporada.

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Competición local: 'El hombre más fuerte de Alcobendas'

Como novedad, el evento incluirá la prueba 'El hombre más fuerte de Alcobendas', abierta a vecinos del municipio. Para participar será necesario ser mayor de edad, estar habituado a este tipo de pruebas y contar con certificado de empadronamiento. Los participantes afrontarán tres desafíos: levantamiento de la Barra Apollon (55 kilogramos) por encima de la cabeza, aguante frontal de 15 kilogramos y un ‘Paseo del Granjero’ de 20 metros con 90 kilogramos en cada mano.