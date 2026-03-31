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El actor madrileño al que relacionan con Aitana Sánchez-Gijón: hace 12 años ya fueron pareja en la ficción en Velvet

El director de Lecturas, Luis Pliego, desvela la portada que muestra a este conocido rostro del cine español besándose con Aitana Sánchez-Gijón, confirmando un romance que llevan ahora a la realidad tras coincidir en una serie hace doce años

La actriz Aitana Sánchez-Gijón posa en la alfombra roja de los Premios Goya.

La actriz Aitana Sánchez-Gijón posa en la alfombra roja de los Premios Goya. / Arsenio Zurita / Europa Press

Paula Correa

La tarde de este martes llegó con bombazo en el mundillo de la crónica rosa. En un giro inesperado, Luis Pliego, director de la revista Lecturas, avanzó en El tiempo justo de Telecinco la portada que su revista publicará este miércoles. Y la foto que manda en ella destapó una relación sentimental de un rostro muy conocido del cine español con la también actriz Aitana Sánchez-Gijón, en una historia que conecta además con un vínculo previo nacido en la ficción.

Todo ocurrió durante la sección de corazón del programa, cuando el presentador César Muñoz propuso un pequeño “juego” a sus colaboradores. En pantalla ya podía verse a un conocido actor besándose con una intérprete muy popular, aunque el rostro de ella permanecía oculto, lo que disparó de inmediato las especulaciones en el plató.

Fue entonces cuando se reveló el nombre del madrileño Maxi Iglesias, protagonista de la exclusiva. Los colaboradores recibieron en sus móviles, por WhatsApp, un PDF con la portada, donde se confirmaba que la actriz que aparece junto a él era Aitana Sánchez-Gijón.

"La pareja del año"

Tras la sorpresa inicial, César Muñoz y Luis Pliego fueron mostrando poco a poco la portada hasta descubrir por completo el rostro de la actriz hispano-italiana. La revelación cayó como un auténtico bombazo en el plató de Telecinco, donde no tardaron en definirlos como “la pareja del año”.

Maxi Iglesias y Aitana Sánchez-Gijón, en Velvet.

Maxi Iglesias y Aitana Sánchez-Gijón, en Velvet. / .

A continuación, Pliego dio más detalles sobre el romance: “Os puedo asegurar que el reportaje es maravilloso: no se trata solo de este beso. Se les ve paseando por la calle, agarrados de la cintura, besándose bajo las farolas… Él la acompaña hasta su casa. Es amor auténtico. Además, reviven una historia que ya interpretaron en una serie hace doce años, donde también mantenían una relación”.

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El director de Lecturas también subrayó que la conexión entre ambos se remonta al rodaje de Velvet, etapa en la que comenzaron a trabajar juntos. Y en la que, de hecho, también se convertían en pareja, en este caso en la ficción. Sin embargo, entonces cada uno seguía su propio camino. “Doce años después, se han reencontrado. Aitana se separó del padre de sus hijos hace unos años y ahora está libre”, explicó.

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