Las ventas del comercio minorista crecen en Madrid un 3,1%, un punto por encima de la media nacional

"Datos buenísimos", en palabras de la consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert. Las ventas del comercio minorista han crecido un 3,1% en el último año, de acuerdo con las cifras dadas a conocer hoy por el Instituto Nacional de Estadística relativas al pasado mes de febrero. El aumento supone 1,1 puntos más que la media nacional. En el conjunto de España el aumento de ventas ha sido de un 2%.

En lo que va de año, la facturación del comercio minorista ha crecido un 2,9% respecto al mismo periodo del año anterior, dato que, en este caso, coincide con el del conjunto de España. El número de empleados en el sector creció en la región en ese mismo periodo en un 0,5%. "Nuestro comercio minorista sigue creciendo a muy buen ritmo", ha destacado Albert precisamente durante la visita a uno de estos establecimientos, la pastelería América, con casi cinco décadas de historia en la calle Atocha.

Desde el Gobierno regional, se insiste en la importancia de estos datos, toda vez que el comercio minorista aporta 14.483 millones de euros a la economía regional, lo que supone el 5,6% del Valor Añadido Bruto en la Comunidad de Madrid. En términos de empleo, el sector suma en Madrid 43.539 empresas, con un total de 306.592 empleados según los datos del segundo trimestre de 2025 de la Encuesta de Población Activa. Se trata de un 8,5% del empleo regional.

La Consejería de Economía, Hacienda y Empleo destaca en una nota "el impacto positivo de las políticas del Ejecutivo autonómico", entre las que subraya la promoción de la libertad económica y la reducción de las cargas fiscales. En este sentido, y específicamente para el apoyo del pequeño comercio, desde principios de 2026 se ha introducido una bonificación del 95% en el impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para negocios con solera. Quienes adquieran o arrienden un inmueble destinado a actividades comerciales, hosteleras o de servicios con más de medio siglo de funcionamiento y mantengan la misma actividad, se pueden beneficiar de esa reducción, una medida que se estima puede beneficiar a unos 1.500 comercios madrileños.

Entre las medidas contempladas en el Plan de Revitalización del Pequeño Comercio 2024-2027, dotado con 20 millones de euros, se contempla, además, un plan de ayudas para modernización de equipamiento tecnológico de pymes comerciales y artesanales. Con una dotación de 2,5 millones para 2026, hasta 932 empresas las han solicitado hasta la semana pasada, cuando se cerró el plazo.

La consejera de Economía ha anticipado, además, unos previsibles buenos datos para la economía regional, también para el comercio minorista, como consecuencia de la Semana Santa. "Las perspectivas son buenísimas", ha señalado. "No teniendo costa, tenemos la misma ocupación que se espera en Andalucía o en Valencia, lo cual pone de manifiesto que la Comunidad de Madrid ya no tiene un turismo de una época del año". Albert ha cifrado la ocupación hotelera en los próximos días en torno a un 90%, por encima de las previsiones que hace una semana daba a conocer la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM). Según la patronal, hace una semana se estimaba una ocupación media del 70,7% esta Semana Santa, con picos del 79,2% el viernes 3 de abril y del 78,9% el sábado día 4.

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"La Semana Santa madrileña atrae a tanta gente como podrían atraer el sol y la costa, así es que estamos muy satisfechos", ha incidido la consejera madrileña. "Los datos son muy favorables y eso es bueno para la actividad económica, para el comercio minorista y para todo lo que significa Madrid. El turismo en Madrid ya supone más de un 8,5% del PIB madrileño".