El restaurante Arzábal Bernabéu, ejemplo de sostenibilidad: así ha logrado la certificación 'Biosphere'

Arzábal Bernabéu ha dado un paso más en su estrategia de sostenibilidad al convertirse en el primer restaurante de Madrid en obtener la certificación internacional Biosphere Sustainable, un sello que reconoce la gestión ambiental, social y económica de las empresas. El local, situado en la puerta 28 del estadio Santiago Bernabéu, abre así el camino para que Grupo Arzábal extienda esta acreditación al resto de sus establecimientos antes de 2026.

La certificación analiza tres grandes áreas: medio ambiente; personas, sociedad y cultura; y gestión responsable y economía. Con este sello, el grupo enmarca dentro de una metodología auditada medidas que, según explica, ya formaban parte de su operativa.

Arzábal Bernabéu. / Cedida

La decisión de avanzar hacia la certificación de todos los espacios gestionados por Grupo Arzábal se adoptó en un comité estratégico celebrado en octubre de 2025. Un mes después comenzó el proceso en Arzábal Bernabéu, el primer establecimiento del grupo en completar esta fase.

Un plan con diagnóstico, medidas y auditorías externas

La obtención del distintivo implica el desarrollo de un plan de sostenibilidad personalizado. El proceso arranca con un diagnóstico inicial para fijar el punto de partida e identificar áreas de mejora, continúa con la implantación de acciones respaldadas por evidencias verificables y concluye con auditorías externas anuales.

Según la compañía, todos los departamentos del grupo han adaptado sus procesos para desarrollar medidas concretas alineadas con los tres pilares de la metodología Biosphere. "Biosphere no propone una sostenibilidad basada en mensajes vacíos, sino en método, seguimiento y evidencias. Es una metodología que invita a medir, a priorizar, a mejorar y a demostrar. Y eso es precisamente lo que hoy queremos poner en valor: que Arzábal Bernabéu ha entendido desde el principio que la sostenibilidad no se promete, sino que se demuestra", ha afirmado Raffaele Sisto, director ejecutivo de Biosphere Madrid.

Iván Morales, de Grupo Arzábal, junto a Raffaele Sisto, director ejecutivo de Biosphere Madrid, durante el proceso de certificación Biosphere Sustainable en Arzábal Bernabéu. / Cedida

Medidas en energía, residuos, agua y proveedores locales

En el plano medioambiental, Arzábal Bernabéu ha puesto en marcha actuaciones centradas en la eficiencia energética, la reducción del consumo de agua, la optimización de la gestión y valorización de residuos y la disminución de la huella de carbono mediante la colaboración con proveedores de proximidad.

En el eje social, el grupo asegura haber reforzado iniciativas vinculadas al bienestar del equipo y a la apuesta por proveedores locales y responsables. En el ámbito de la gestión, ha incorporado sistemas de medición, indicadores verificables y modelos de seguimiento transparente que, según sostiene, van más allá del cumplimiento legal.

El proceso ha requerido además la elaboración de documentación específica y evidencias auditables para que la entidad certificadora pueda comprobar la implantación real de las acciones comprometidas.

Una estrategia que el grupo quiere extender al resto de locales

La certificación de Arzábal Bernabéu forma parte de un plan más amplio con el que Grupo Arzábal quiere extender este modelo al conjunto de sus establecimientos. El objetivo es que todos sus restaurantes estén certificados antes de que finalice 2026.

Como señala Belén Agustí, directora de Calidad y Sostenibilidad de Grupo Arzábal: "la certificación ha supuesto ordenar, consolidar y proyectar todas sus prácticas sostenibles que ya formaban parte de la filosofía del Grupo, integrándolas en un marco estructurado que facilita su seguimiento, mejora y evolución constante, desde la gestión eficiente de recursos y la reducción de residuos hasta el cuidado del equipo humano y la colaboración con proveedores locales. Además, aporta beneficios estratégicos clave al validar iniciativas ya existentes, alinearse con la certificación IFS, generar valor para clientes, partners y futuros franquiciados, e integrar la sostenibilidad ambiental, social y de gestión en un único marco de actuación. Internamente, refuerza la cultura corporativa y el compromiso con la mejora constante, entendiendo la sostenibilidad como un camino y no como una meta puntual". "Más allá del reconocimiento, la certificación Biosphere marca un punto de inflexión en la evolución del Grupo", han afirmado Iván Morales y Álvaro Castellanos, propietarios de Grupo Arzábal.

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Álvaro Castellanos, Raffaele Sisto (Biosphere Madrid), Belén Agustí e Iván Morales, durante el proceso de certificación Biosphere Sustainable de Arzábal Bernabéu. / Cedida

Con más de 15 años de trayectoria, Grupo Arzábal cuenta con casi 300 profesionales y varios conceptos gastronómicos en Madrid. A Arzábal Retiro se suman El Jardín de Arzábal, en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía; Arzábal Market, en el Mercado de San Miguel; y Arzábal Bernabéu, además de otras marcas y espacios del grupo. Su propuesta se apoya en el producto, la reinterpretación de la cocina castiza en clave contemporánea y una experiencia en la que conviven tradición y evolución.