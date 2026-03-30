El precio de la vivienda en la Comunidad de Madrid sube un 3,2% en el primer trimestre, según Fotocasa

La Comunidad de Madrid cierra el primer trimestre de 2026 con un incremento trimestral del 3,2% y uno interanual del 18,1%, según los datos del Índice Inmobiliario Fotocasa, que sitúan el precio de la vivienda en venta en 5.372 euros por metro cuadrado.

"La Comunidad de Madrid confirma su posición como uno de los mercados más tensionados y dinámicos de España al cierre de este primer trimestre, con un incremento trimestral del 3,2% y una subida interanual del 18,1%. Estos datos reflejan una tendencia plenamente consolidada en la región, donde el precio medio de la vivienda en venta lleva ya medio año consecutivo instalado por encima de la barrera de los 5.000 euros/m2", ha destacado la directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos.

Según recoge el portal inmobiliario en un comunicado, Madrid sigue liderando, junto a Baleares, el ranking de precios más elevados del país. Detrás de esta escalada se encuentra "una combinación de factores estructurales", en concreto, "una demanda muy resiliente y activa, impulsada por el dinamismo económico de la región, que choca frontalmente con una oferta de vivienda de segunda mano que sigue siendo claramente insuficiente para equilibrar el mercado", ha explicado-

En las CCAA, este primer trimestre de 2026 se presenta con 17 subidas trimestrales e interanuales. La Comunidad con el mayor incremento trimestral es Navarra (6,4%), seguida de Región de Murcia (4,8%), Andalucía (4,7%), Comunidad Valenciana (3,5%), Asturias (3,5%), Cataluña (3,3%), Madrid (3,2%), Galicia (3,2%), Castilla y León (2,5%), Baleares (2,4%), Canarias (2,3%), País Vasco (2,1%), Cantabria (1,9%), Extremadura (1,7%), La Rioja (1,5%), Castilla-La Mancha (1,3%) y Aragón (1,1%).

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En cuanto al ranking de precios por comunidades, Baleares y Madrid ocupan los primeros puestos, y superan la barrera de los 5.000 euros, en concreto se paga por Baleares con 5.395 euros/m2, seguida de Madrid con 5.372 euros/m2. Le siguen las comunidades de País Vasco con 3.758 euros/m2, Canarias con 3.397 euros/m2, Cataluña con 3.354 euros/m2, Andalucía con 2.860 euros/m2, Comunidad Valenciana con 2.712 euros/m2, Cantabria con 2.583 euros/m2, Asturias con 2.317 euros/m2, Navarra con 2.291 euros/m2, Galicia con 2.209 euros/m2, Región de Murcia con 2.017 euros/m2, Aragón con 1.894 euros/m2, La Rioja con 1.844 euros/m2, Castilla y León con 1.719 euros/m2, Castilla-La Mancha con 1.358 euros/m2 y Extremadura con 1.325 euros/m2.