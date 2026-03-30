PP, Vox y Podemos-IU fuerzan una comisión de investigación en Parla por las irregularidades en las oposiciones de auxiliares

Los partidos de la oposición en Parla —PP, Vox y Podemos-IU— han logrado que el Ayuntamiento de Parla cree una comisión de investigación para esclarecer las posibles irregularidades en el examen del proceso selectivo destinado a cubrir 24 plazas de auxiliares administrativos.

La propuesta, presentada inicialmente por el PP y complementada con una enmienda de Vox, fue finalmente aprobada por unanimidad de todos los grupos municipales. Además, el acuerdo incluye que se depuren responsabilidades políticas y administrativas derivadas de la investigación.

El objetivo de la comisión es revisar a fondo las supuestas irregularidades del proceso selectivo, que ya ha sido anulado, especialmente en el examen celebrado el 10 de marzo, donde varios aspirantes denunciaron un patrón sospechoso en las respuestas. En concreto, de las 33 preguntas tipo test, 31 seguían un patrón: todas las opciones terminaban con un punto, excepto una, y la respuesta correcta coincidía siempre con la opción siguiente a la que no llevaba el punto.

Tras la primera comparecencia del alcalde, Ramón Jurado (PSOE), quien defendió que “el Ayuntamiento ha actuado siempre con rigor, transparencia y respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad”, el Pleno acordó ir más allá en la investigación.

El acuerdo final incluye:

Una auditoría retrospectiva de todos los procesos selectivos de los últimos cuatro años .

. La puesta a disposición de la corporación de toda la documentación del proceso selectivo.

La devolución de las tasas abonadas por los participantes, propuesta por Vox.

Una nueva comparecencia del alcalde en el Pleno.

Además, la enmienda de Vox establece que la comisión investigue todo el proceso selectivo, para esclarecer posibles amaños y depurar responsabilidades políticas hasta sus últimas consecuencias, más allá de lo que pueda derivarse judicialmente.

Por su parte, Podemos-IU logró incluir que se realice una auditoría independiente del examen, con publicación de notas, mientras que PSOE y Más Madrid solicitaron la comparecencia del portavoz del PP, Héctor Carracedo, por su participación en otra oposición para cubrir plazas de arquitecto técnico.

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La medida marca un paso importante en la transparencia de las oposiciones 2026 en Parla y refuerza la supervisión de los procesos selectivos municipales.