Plaza de Castilla estrena mapa táctil para mejorar la accesibilidad de personas con discapacidad visual

La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha un proyecto piloto de accesibilidad en el intercambiador de Plaza de Castilla, diseñado para facilitar la movilidad de personas con discapacidad visual, cognitiva o dificultades de comprensión.

El Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) ha instalado un mapa háptico que se puede leer mediante el tacto y proporciona información clave para que los viajeros puedan orientarse con facilidad. Esta iniciativa refuerza el compromiso del Gobierno regional con la inclusión en el transporte público y la eliminación de barreras en entornos complejos, destacó el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo.

El nuevo plano táctil incorpora relieves, textos en braille, pictogramas, alto contraste cromático y herramientas de apoyo como códigos QR con audiodescripciones, vídeos en lengua de signos y botones de audio que detallan rutas, accesos y puntos de interés.

Mapa accesible de la estación / COMUNIDAD DE MADRID

El intercambiador de Plaza de Castilla fue seleccionado por el CRTM por ser uno de los más transitados de la región, con cerca de 20 millones de pasajeros en 2025, y el más grande en superficie, con casi 60.000 metros cuadrados y 43 dársenas.

El mapa, de 80 por 60 centímetros y montado sobre un atril accesible, se ha ubicado cerca de la entrada principal de Metro de Madrid, cumpliendo con la normativa vigente en accesibilidad, señalización cognitiva, braille y materiales seguros.

Noticias relacionadas

Para su desarrollo, el CRTM contó con un equipo técnico especializado y un grupo de validación compuesto por personas con diversidad funcional, quienes evaluaron el plano desde la experiencia directa de uso. El objetivo es testar su viabilidad y, posteriormente, extender este modelo a otros intercambiadores y estaciones de transporte de la región.