Así es el piso en el que vive Anna Castillo en pleno corazón de Madrid: estilo bohemio y una cuidada selección de piezas de diseño

Anna Castillo se ha convertido en una de las caras más conocidas del mundo de la interpretación en nuestro país. Desde que ganara el Goya a Mejor Actriz Revelación en 2017 su carrera no ha hecho más que crecer de la mano de grandes filmes españoles como 'La llamada' (2013-2016), 'Viaje al cuarto de una madre' (2018), y 'Girasoles Silvestres' (2022).

Sin embargo, si hay un proyecto que emociona realmente a la actriz ese es el de la remodelación de su piso en pleno centro de Madrid. Y es que Anna, que comparte su hogar junto a su fiel compañero, Capitán, su gato, ha desvelado a través de sus redes sociales que tiene otra pasión oculta más allá de la actuación: la decoración.

Aire bohemio, luminosidad y sensación de hogar

La actriz, que ha enseñado algunos rincones de su piso, apuesta por una vivienda moderna y estilosa en la que aúna las últimas tendencias decorativas. Reflejando la misma naturalidad que proyecta en pantalla, Anna combina el minimalismo con un aire bohemio donde predominan los tonos claros y los materiales naturales. Así, mientras que el blanco roto y el beige aportan luminosidad y una sensación de amplitud, la madera de los suelos y el mobiliario proporciona calidez y sensación de hogar.

El salón de Anna Castillo visto desde su sofá / @nanitita

El piso es además capaz de transmitir su esencia bohemia a través de materiales como el lino o la cerámica, que se integran con elementos de diseño contemporáneo. Entre ellos, varias obras de arte y objetos personales de la actriz refuerzan la personalidad de esa sencilla pero cuidada vivienda. También los grandes ventanales conforman uno de los principales pilares de la casa, permitiendo a la luz natural invadir las estancias potenciando la sensación de bienestar.

El salón, uno de los espacios más representativos de su hogar

Esta estancia amplia, abierta y luminosa conecta con el bullicio de la ciudad madrileña a través de sus grandes ventanales con contraventanas blancas que permiteN una entrada constante de luz natural. Con un suelo de madera en espiga y organizado en torno a una gran alfombra de tonos rojos con motivos geométricos, el salón cuenta con un toque étnico que encaja a la perfección con el estilo bohemio de la casa.

La alfombra de tonos rojizos y patrones geométricos da un toque étnico a la estancia / @nanitita

El sofá, de gran tamaño y tonos beige intenta situarse como pieza central del espacio invitando al descanso, aunque es inevitable fijarse en la mesa centro de cristal con base negra frente a él, que, con sus formas orgánicas, constituye el toque contemporáneo. En los laterales, una butaca de madera de estructura sencilla, sostiene una manta que transforma el rincón en un pequeño espacio de descanso para sus gatos.

'Capitán' descansando sobre la silla de madera del salón de Anna Castillo / @nanitita

Las paredes, de color blanco, se transforman en lienzos para varias piezas de arte como las ilustraciones enmarcadas o el cartel artístico inspirado en la obra de Mark Rothko, que introduce un punto de color y sofisticación. La estancia se completa con detalles decorativos como jarrones con flores, textiles suaves, y los pequeños objetos personales que uno esperaría ver en un hogar.

Un comedor para compartir momentos en familia y una cama a ras de suelo

En una zona contigua, visible desde el salón se encuentra el comedor, que con su mesa de madera vestida con un mantel de cuadros se muestra como el espacio perfecto para compartir momentos en familia, o citas junto a su pareja sentimental, el actor Álvaro Mel a quien conoció durante el rodaje de 'Un cuento perfecto'.

El comedor es el lugar perfecto para citas con amigos, familia, o junto a su pareja sentimental, Álvaro Mel / @nanitita

Respetando la línea decorativa del piso, el dormitorio cuenta con varios armarios de madera de gran altura proporcionando espacio de almacenaje. Sin embargo, si algo llama la atención es la cama, que se sitúa a ras de suelo.

En la habitación de Anna Castillo, la cama se sitúa a rás de suelo / @nanitita

Con vistas a los tejados de Madrid

Este piso urbanita conecta con el exterior gracias a un pequeño balcón protegido con una barandilla de hierro negro. Con vistas a los tejados de Madrid, la actriz utiliza este rincón y su luz natural para disfrutar de la lectura y para crear contenido en redes sociales.

El balcón de su vivienda permite ver los tejados de Madrid y la entrada de luz natural en el salón / @nanitita

En algunas fotografías de la artista se ha podido ver una silla de base oscura con cojines de color coral, y en otras, una especie de mesa creada a partir de azulejos verde claro. Y es que si algo está claro es que la decoración y el mobiliario de esta vivienda se mantiene en constante evolución y movimiento, en un reflejo de lo que implica el estilo de vida como actriz.