Una concentración en Madrid recuerda a las víctimas del ataque a la escuela de Minab, con ofrenda floral y apoyo del embajador iraní

Decenas de personas se concentraron este lunes frente a la embajada de Irán en Madrid para realizar una ofrenda floral en recuerdo de las víctimas del ataque a una escuela femenina en Minab, Irán. El bombardeo, ocurrido el 28 de febrero durante el primer día del conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán, dejó al menos 168 fallecidos, la mayoría menores de edad.

Rosas, tulipanes y claveles fueron depositados en la fachada del edificio, junto a un cartel con las fotografías de las niñas, como muestra de solidaridad internacional. Carlos Paz, impulsor de la iniciativa, explicó que la convocatoria se realizó a través de X con el mensaje: “Contra la guerra y en recuerdo de las niñas asesinadas de la Escuela de Minab”.

“Se me ocurrió como buena idea venir a manifestar nuestra solidaridad por las niñas asesinadas en Minab”, declaró Paz a EFE. La concentración reunió a personas de distintas procedencias y ideologías políticas, unidas por la causa de recordar a las víctimas.

Decenas de personas se concentraron acompañados por el embajador iraní, Reza Zabib, frente a la embajada de Irán en Madrid / Clara Antón / EFE

Tras la colocación de las flores, el embajador de Irán en España, Reza Zabib, salió de la embajada para participar en la ofrenda y agradeció personalmente el apoyo mostrado a las víctimas. Algunas pancartas reclamaban: “Apoyamos al pueblo iraní que está siendo atacado. ¡Uníos contra quienes matan niños!”, mensajes con los que el embajador se fotografió.

Entre los ramos, destacaba uno con un mensaje dirigido a las víctimas: “Con cariño, a las inocentes víctimas de la barbarie sionista”.

El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, formado por 47 países, se reunió el 27 de marzo en Ginebra, Suiza, para tratar el ataque a la escuela, tras la petición de Irán apoyada por China y Cuba. Irán espera que se adopte una resolución condenatoria contra los responsables, identificados preliminarmente como fuerzas militares de Estados Unidos.

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Autoridades internacionales, incluido el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, recordaron que el derecho internacional considera crímenes de guerra los ataques deliberados contra infraestructuras civiles.