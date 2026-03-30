Una odisea pictórica sobre Moby Dick: Esteban Ruiz explora la obsesión humana y el mar en Madrid

El Centro Cultural Casa de Vacas, en el Parque del Retiro de Madrid, inaugura del 2 al 26 de abril la exposición Moby Dick. The Dream of Captain Ahab, del artista andaluz Esteban Ruiz, una reinterpretación contemporánea de la célebre novela de Herman Melville. La muestra, con entrada gratuita, ofrece una mirada simbólica y visual sobre la icónica ballena blanca y la obsesión del capitán Ahab.

A través de su obra, Ruiz conecta arte contemporáneo, literatura y conciencia medioambiental, invitando al espectador a reflexionar sobre la relación entre el ser humano y el océano. "El proyecto se presentó originalmente en el marco del programa internacional ACCOBAMS, dedicado a la conservación de cetáceos en el Mediterráneo. Desde entonces, la colección ha crecido y se ha mostrado en diferentes espacios culturales, tanto nacionales como internacionales", explica el artista.

Una odisea pictórica por el mar y la obsesión humana

El regreso de Ruiz a la pintura se inspira en su experiencia en alta mar, durante la travesía en el velero Trache a Horzier en 2005, entre Madeira y La Graciosa (Canarias). Las impresiones del mar, la luz y los movimientos del océano quedaron grabadas en su memoria y se reflejan en sus pinturas repletas de texturas, formas y volúmenes, que recuperan la esencia de la narrativa de Melville.

Esteban Ruiz reimagina Moby Dick en una exposición en Casa de Vacas / Cedida

"Moby Dick es una metáfora de la obsesión humana frente a la inmensidad de la naturaleza. Con esta serie exploro el diálogo entre el hombre, el mar y el misterio que habita en ambos", afirma Ruiz. Cada obra busca un impacto inmediato, combinando estética figurativa de madurez con un lenguaje visual claro, que permite al espectador conectar directamente con los personajes, el entorno y los símbolos de la novela.

La exposición se organiza como una odisea: los diferentes capítulos de la historia se traducen en ritmos, cadencias y movimientos plásticos que recuerdan los cantos de sirena y la fascinación del mar. Ruiz incorpora además referencias de logbooks de balleneros del siglo XIX, que enriquecen la reinterpretación contemporánea de la obra.

Sobre el artista Esteban Ruiz

Esteban Ruiz es un artista con una trayectoria internacional. Su carrera se ha desarrollado principalmente en París, aunque también ha trabajado en ciudades como Nueva York, Washington y Tavira. Su obra forma parte de colecciones privadas de todo el mundo y ha colaborado con galerías y fundaciones europeas. Su estilo se caracteriza por la disciplina creativa y una iconografía que combina austeridad y exuberancia cromática, invitando a reflexionar sobre cuestiones universales y atemporales.

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Información práctica de la exposición