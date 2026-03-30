La mejor torrija de la Semana Santa (y del mundo) está en Madrid: tan solo cuesta cuatro euros

No hay dulce que defina tan bien esta época del año como las torrijas. La Semana Santa no puede significar otra cosa que la vuelta del postre nacido de la cocina de aprovechamiento, convertido en protagonista absoluto. Una receta que parece sencilla, pero que tiene el equilibrio perfecto capaz de deleitar a cualquier paladar. Y si la mejor del mundo está en Madrid, hay un plan imprescindible: probarla.

La mejor torrija de la Semana Santa

La mejor torrija del mundo no se encuentra en un restaurante de lujo, sino en un pequeño obrador del barrio de Chamberí. Aquí se alejan de modas como el pan brioche, rellenos o coberturas crujientes, sino que se apuesta por la receta de siempre, eso sí, con técnica y precisión.

La base es un pan de leche, más tierno y jugoso que el tradicional, que se empapa en una infusión de leche y nata realizada en caliente. Después se deja reposar lentamente en frío para que el interior se hidrate de manera uniforme hasta estar lista para ser rebozada de la forma más clásica y deliciosa: se pasa por huevo y se fríe hasta lograr un rebozado apetecible y una textura cremosa por dentro. Y lo mejor, todo por solo cuatro euros.

Esta es la Mejor Torrija del Mundo por Madrid Fusión 2026. / Cedida

Un obrador familiar

En el número 11 de la calle de Maudes se ubica Villaroy's, un obrador de comida casera para llevar que abrió en agosto de 2019 y que se ha hecho de la tradición su seña de identidad. En su carta destacan las recetas tradicionales españolas como la tortilla, las croquetas y, sobre todo, las torrijas. La idea es que puedas disfrutar de los sabores de este local en cualquier lugar, ya sea en casa o en la oficina.

Este es el chef galardonado con al Mejor Torrija del Mundo. / Redes

Detrás del proyecto está el joven chef Martín Martínez, madrileño y procedente de una familia hostelera. Parte de sus recetas están inspiradas directamente en la cocina de su abuela y es un chef que conoce muy bien la alta cocina, pero que ha preferido apostar por un proyecto más pequeño y personal.

Y ahora que es Semana Santa y Madrid Fusión ha señalado cuál es la mejor torrija del mundo, la visita se convierte en parada obligatoria, ya sea para degustar con familia, amigos o como un capricho dulce más que merecido.