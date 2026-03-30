Quién es Marija Nesić, la soprano que debutará en Madrid con un concierto en el Casino de Madrid

La soprano internacional Marija Nesić ofrecerá el próximo 9 de abril su primer concierto en Madrid. La actuación tendrá lugar a las 20:00 horas en el Casino de Madrid, situado en la calle Alcalá, 15, con una propuesta centrada en la ópera moderna. La propia artista ha anunciado la cita a través de sus redes sociales, donde ha señalado: "¡Reserva la fecha! Mi primer concierto en Madrid. ¡Estoy súper emocionada! Pronto más detalles".

El recital supone su debut en la capital española tras una trayectoria internacional que la ha llevado a actuar en ciudades como Mónaco, Bratislava, Múnich, Belgrado y Roma. Su propuesta artística se caracteriza por combinar la tradición operística con una interpretación contemporánea. El concierto se celebrará en el Casino de Madrid, uno de los espacios históricos del centro de la capital, que acogerá esta velada musical prevista para la noche del 9 de abril.

Una cita con apoyo empresarial

La cita contará con el patrocinio principal de Grupo BANNI, compañía ligada al interiorismo y al segmento inmobiliario de alta gama, que enmarca esta colaboración en su respaldo a iniciativas culturales. Su presidente, Carlos Toledano, ha destacado la importancia de apoyar propuestas vinculadas a las artes escénicas como la ópera.

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El grupo desarrolla parte de su actividad a través de Elegant Interiors, especializada en decoración e interiorismo y con presencia en España mediante distintos showrooms. Su oferta incluye soluciones a medida para el hogar, desde mobiliario hasta cocinas, baños, armarios, vestidores, puertas y equipamiento de exterior.