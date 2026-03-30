Madrid es la comunidad que más estudiantes internacionales atrae pese al coste de la vida: "Pagar el alquiler les supone el 56% del gasto mensual"

Madrid se consolida como uno de los principales polos universitarios internacionales de España, con más de 52.000 estudiantes extranjeros que generan un impacto económico superior a los 3.100 millones de euros anuales, lo que equivale al 1% del PIB regional. Así lo pone de manifiesto un estudio presentado por la asociación Madrid Futuro, que sitúa a la capital como destino preferente para alumnos procedentes principalmente de América Latina y Europa, atraídos por factores como la calidad de vida, la seguridad o la oferta cultural. El informe destaca que cada estudiante gasta de media más de 25.500 euros al año, con el alojamiento como principal partida, y subraya también el efecto tractor que este colectivo tiene sobre el turismo, la innovación y la proyección internacional de la ciudad.

Más allá de su impacto económico directo, el análisis incide en el papel estratégico del alumnado internacional como generador de capital humano, redes académicas y oportunidades de desarrollo. Sin embargo, advierte de importantes desafíos que pueden comprometer el crecimiento de este modelo, como el acceso a la vivienda, la burocracia administrativa o la falta de una estrategia nacional coordinada. En un contexto de creciente competencia global por atraer talento, el análisis plantea la necesidad de evolucionar hacia un sistema que no solo capte estudiantes, sino que también facilite su integración y permanencia, reforzando así el posicionamiento de Madrid como ciudad universitaria global.

“Las cifras son importantes. Por primera vez se ha cuantificado el impacto económico de los estudiantes internacionales en la capital, demostrando que este sector es estratégico para la propia economía tanto de la ciudad como de la región. Más allá de los números, Madrid se consolida como el principal polo de atracción de estos jóvenes en España en los tres niveles académicos: grado, máster y doctorado”, explica Natalia Peiro, directora general de Madrid Futuro. Según ella, existe una clara tendencia en el perfil de los nuevos alumnos extranjeros en comparación con décadas pasadas: “Si bien antes eran Erasmus de intercambio, en los últimos años los estudiantes de larga duración o grado completo, representan ya el 60% del total”. La capital, que concentra más del 30% de estos universitarios, es uno de los destinos más demandados por la amplia oferta educativa que presenta.

El 80% recibe visitas

Desde universidades públicas y privadas a centros adscritos o filiales extranjeras: “Esta densidad institucional convierte a la ciudad en el principal polo universitario del país, tanto en el número de instituciones como en el volumen de matriculados. Además, entre las razones para elegirla, confirman el atractivo de la capital como espacio de vida, ocio y cultura, con una seguridad, oferta cultural y estilo de vida bien valorado”. El coste de vida medio es de 1.531 euros al mes y el alojamiento absorbe el 56% del gasto total. El piso compartido es la opción mayoritaria, pero el acceso a la vivienda aparece como el principal desafío.

“Es el principal reto en todas las ciudades del mundo. Sin embargo, es cierto que el informe refleja que uno de los elementos a mejorar de la experiencia está marcado de manera clara por los problemas de alojamiento, tanto por el precio como por la dificultad para encontrar vivienda”, sostiene. En el estudio se incorpora, además, el gasto de familiares y amigos que visitan a los estudiantes: más del 80% recibe visitas, con una media de cuatro visitas por estudiante y un impacto estimado de 250 millones de euros adicionales. En total, el gasto directo conjunto supera los 1.600 millones de euros. La investigación, además, revela que en el caso de las universidades públicas, la mayoría de estudiantes internacionales son europeos y de intercambio. En el caso de las privadas, el perfil más común son los alumnos de grado latinoamericanos: “La valoración es más positiva en el segundo caso, aunque se sienten mejor integrados aquellos que van a la universidad pública”.

Tres estrategias

Sólo un 15% de los encuestados, dice, presenta disposición a volver en el futuro a Madrid para desarrollar una carrera profesional. “Los más proclives son los estudiantes de máster latinoamericanos; y los que menos los hombres europeos y norteamericanos son quienes menos interés han mostrado en regresar, puesto que el mercado laboral madrileño no les resulta interesante. Por lo tanto, los principales puntos a tratar serían el facilitar el acceso a oportunidades con visados flexibles y una mayor colaboración empresarial para ofrecer prácticas a este colectivo”, apunta. Según datos, España ha duplicado su alumnado internacional desde 2016, elevando así el impacto económico: cada euro gastado genera entre 2,4 y 2,7 euros: “Canadá es el cuarto país con más estudiantes internacionales. Para el 2022 situó los gastos de estos en 27.000 millones de dólares que, además, impulsaron más de 400.000 empleos”.

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Por otro lado, en Alemania, el 40% de los alumnos extranjeros en 2022 se quedaron después a trabajar en el país, explica Peiro. Se estima que, a lo largo de su vida contribuirán en impuestos y cotizaciones sociales en 15,5 mil millones de euros más de los que el estado ha gastado en ellos. “Madrid no tiene mercados laborales tan dinámicos ni los ingresos de los estudiantes alcanzan esas cifras, pero sus ventajas competitivas están relacionadas con un modelo de ciudad integrada y un estilo de vida equilibrado. Las prioridades siguen siendo tres: estrategias de captación -con construcción de una marca para las universidades madrileña, mejora política de visados, ampliación de la oferta académica y unas matrículas competitivas-, una mejora de la estancia -resolviendo las dificultades del alojamiento, simplificando trámites, ampliando las becas y mejorando la integración-, y la retención -facilitando el acceso al mercado laboral-”, zanja.