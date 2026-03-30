Isabel Díaz Ayuso sobre el barrio en el que vive en pleno centro de Madrid: "Nada me gusta más que un sábado de terrazas, familia y vecinos”

En el centro de Madrid, y en uno de los barrios más tranquilos y demandados de la capital. Aquí es donde reside la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que, tras más de dos décadas residiendo en régimen de alquiler decidía finalmente adquirir su propia vivienda en 2023.

Hablamos de Chamberí, un barrio de ambiente familiar y alta calidad de vida, donde la presidenta ha desarrollado gran parte de su vida personal, y donde comenzó su relación junto a Alberto González, con quien actualmente comparte su hogar.

Calles residenciales, comercio de proximidad y un ambiente tranquilo

Nacida en la Milagrosa, Isabel ha comentado en varias entrevistas que "Chamberí siempre ha sido su barrio, incluso después de independizarse". Este distrito que alberga importantes museos como el Museo Sorolla o el Museo Geominero, se caracteriza por sus calles residenciales, su amplia oferta de comercios de proximidad y su ambiente tranquilo siendo muy bien valorado por quienes buscan estabilidad, y la tranquilidad residencial con la actividad comercial y hostelera.

El sol en la Plaza de Chamberí / Visita Madrid en Facebook

La propia presidenta de la Comunidad de Madrid lo confirmaba a través de su perfil de Facebook: "Nada me gusta más que un sábado de terrazas, familia y vecinos", comentaba. Y es que, el que sería su barrio de la infancia, conserva ese estilo de vida urbano y cosmopolita, estando además estratégicamente ubicado cerca de las instituciones gubernamentales.

Terrazas de la plaza de Olavide de Chamberí / Madrid Cool Blog

Una casa con más de 180 metros cuadrados, garaje y trastero

Así, con el objetivo de evitar mudanzas y cambios de entorno, Ayuso decidió adquirir su primera vivienda en propiedad en el barrio que la vio crecer. Actualmente, la presidenta reside en una comunidad de propietarios de Chamberí que destaca por su ambiente tranquilo, sus amplias zonas comunes y por contar con un conserje las 24 horas.

Con más de 180 metros cuadrados, la propiedad dispone de garaje y trastero y está compuesta por dos pisos, situados uno sobre el otro, pudiendo haber alcanzado una operación inmobiliaria de 1,8 millones de euros en conjunto.

Recuerdos, relaciones fallidas y nuevos comienzos

La política, que estudió en el colegio de Blanca de Castilla, conserva varios recuerdos y experiencias entre las calles de Chamberí. Y es que durante varios años, la presidenta de la Comunidad residió en un apartamento de 60 metros cuadrados sin portero por el que pagaba 1.500 euros de alquiler. Fue precisamente en este piso donde convivió con la que entonces era su pareja, el peluquero Jairo Alonso con quien rompió su relación en enero de 2021.

Isabel Díaz Ayuso junto a su pareja, Alberto González Amador, en un concierto / Europa Press

Pese a esta ruptura, Isabel no perdió el amor por su barrio, y sería en estas mismas calles donde conocería tiempo después al que hoy es su pareja, Alberto González Amador, consultor sanitario. Por ello, no es difícil afirmar que la decisión de adquirir su vivienda en esta zona de Madrid no solo responde al hecho de que se trate de una de las zonas más cotizadas, sino que se trata de una preferencia personal.