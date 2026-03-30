Getafe reclama participar en la organización de los conciertos de Shakira y proteger el descanso vecinal

No de forma tan contundente como la Delegación del Gobierno en Madrid, que rechaza de plano su celebración por razones de seguridad, pero el Ayuntamiento de Getafe también ha elevado el tono contra los conciertos de Shakira programados para septiembre en el recinto Iberdrola Music. El Consistorio local exige una reunión con la productora del evento para exigir que se minimicen las molestias a los vecinos y que el municipio sea tenido en cuenta en la organización.

En un comunicado difundido este lunes, la alcaldesa getafense, Sara Hernández (PSOE), denuncia que la ciudad sigue sin recibir información previa suficiente pese al impacto que estos macroeventos tienen sobre barrios próximos como Getafe Norte y Los Molinos. Según la regidora, el principal problema es la afección directa sobre la vida cotidiana de miles de residentes, con quejas por ruidos, suciedad, problemas de movilidad y cortes de tráfico.

Por ello, reclama “empatía” a las administraciones implicadas y censura que se sigan anunciando conciertos sin contar con la ciudad, pese a la cercanía del recinto a zonas residenciales. "Pedimos a la presidenta regional y al alcalde de la capital que empaticen con Getafe", ha añadido la alcaldesa, quien pide a ambas administraciones "una reflexión sincera" acerca de las molestias que sufren los vecinos y trabajadores del entorno, muchos de los cuales llegan a abandonar temporalmente sus casas durante estos macroeventos.

El Consistorio considera que el encuentro con los responsables servirá para conocer de primera mano los planes de movilidad y seguridad del operativo; así como para trasladar el malestar del municipio ante un evento que alterará el descanso de los vecinos y el acceso a sus viviendas y puestos de trabajo. En este sentido, la nota recuerda además que en citas anteriores celebradas en el espacio se han registrado cortes en la M-45 y episodios de ruido por encima de los límites permitidos.

Getafe enmarca esta protesta en un rechazo más amplio al crecimiento de los macroeventos en el recinto de Villaverde. De acuerdo con la nota, desde el traslado de Mad Cool a este espacio en 2023 se ha producido un aumento del 425% en la programación, al pasar de cuatro a 17 jornadas confirmadas para 2026. Ante ese escenario, el Ejecutivo local pide a la Comunidad de Madrid que ejerza de mediadora y defienda los intereses de los vecinos afectados.