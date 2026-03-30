La Fundación Jiménez Díaz refuerza la neurorrehabilitación con robótica avanzada y realidad virtual

El Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz ha destacado que ha reforzado su modelo de neurorrehabilitación con la incorporación de tecnología robótica avanzada integrada en la práctica clínica diaria, un paso que, según el centro, ha supuesto un cambio en la forma de abordar el tratamiento de pacientes con patología neurológica.

"Supone un cambio real en la forma de abordar la rehabilitación neurológica", ha señalado Raquel Cutillas, jefa asociada del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del hospital madrileño, que enmarca este avance en una manera distinta de entender el tratamiento, más centrada en las necesidades reales del paciente, tal y como recoge Europa Press.

Este modelo se apoya en terapias basadas en intensidad, repetición y precisión, tres factores clave para estimular la neuroplasticidad, es decir, la capacidad del sistema nervioso para reorganizarse tras una lesión. El abordaje se aplica en pacientes con daño cerebral adquirido, como ictus o traumatismo craneoencefálico, lesión medular y enfermedades neurodegenerativas como el párkinson o la esclerosis múltiple.

Exoesqueletos, robótica de brazo y realidad virtual

Entre los dispositivos incorporados destaca el exoesqueleto de marcha para adultos, un sistema que se ajusta al cuerpo del paciente y le permite ponerse de pie y caminar desde fases tempranas de la recuperación.

"Este tipo de tecnología facilita la marcha y permite repetirla de forma controlada, segura y con una calidad biomecánica difícil de reproducir manualmente", ha explicado Cutillas, que subraya su importancia en los procesos de recuperación neurológica.

A este sistema se suman dispositivos de robótica para miembro superior, orientados al trabajo funcional de brazo y mano, así como plataformas de equilibrio para entrenar la estabilidad mediante ejercicios dinámicos. El tratamiento se completa con entornos de realidad virtual, tanto inmersivos como no inmersivos, que introducen objetivos y retos durante la terapia.

"El paciente repite movimientos al mismo tiempo que los integra en tareas con un sentido", ha añadido la especialista, que destaca que este planteamiento favorece la motivación y la adherencia al tratamiento.

Tratamiento individualizado y papel activo del paciente

Según el centro, el uso de estas tecnologías se enmarca en un abordaje global y parte siempre de una valoración individualizada para ajustar la intensidad tolerada y el tipo de terapia. A partir de esa evaluación, se diseña un plan adaptado a la situación clínica, al momento evolutivo y a la capacidad funcional de cada persona.

Durante las sesiones, el paciente mantiene un papel activo. "La tecnología acompaña y facilita el trabajo, pero el esfuerzo sigue siendo del paciente", ha indicado Cutillas.

Este modelo permite aumentar el número de repeticiones de cada ejercicio, con ajustes en tiempo real y seguimiento activo. Además, se apoya en un equipo multidisciplinar formado por fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, logopedas y médicos rehabilitadores.

"Somos nosotros quienes definimos los objetivos funcionales junto con el paciente y decidimos qué herramientas utilizar en cada fase", ha subrayado. En la práctica, esto se traduce en sesiones combinadas. "Un mismo paciente puede trabajar la marcha con exoesqueleto, continuar con robótica de miembro superior y terminar con terapia orientada a actividades de la vida diaria", ha detallado.

Más intensidad terapéutica y mayor implicación

El hospital resalta entre las principales ventajas de este enfoque la posibilidad de realizar tratamientos más intensivos y precisos. "La tecnología permite ajustar el nivel de asistencia, la velocidad o la amplitud del movimiento en función de la evolución del paciente", ha afirmado Cutillas, en alusión a la capacidad de adaptar el tratamiento de forma continua.

A ello se suma el componente motivacional. "El paciente deja de hacer ejercicios para pasar a alcanzar objetivos", ha apuntado la especialista, en referencia al uso de realidad virtual y dinámicas de gamificación que incrementan la implicación en el proceso rehabilitador.

En cuanto a resultados, el centro asegura que su experiencia muestra mejoras en la marcha, el equilibrio, la función del miembro superior y la capacidad para realizar actividades de la vida diaria, en línea con la evidencia científica disponible.

Beneficios físicos y emocionales del exoesqueleto

La Fundación Jiménez Díaz también pone el foco en el impacto del exoesqueleto en pacientes con alteraciones de la marcha de origen neurológico. Según el hospital, esta tecnología permite trabajar de forma precoz la bipedestación y la marcha con un patrón adecuado, con beneficios a nivel motor, sensorial y propioceptivo.

Además, contribuye a mejorar la fuerza, la resistencia, el control postural y la función cardiovascular, y ayuda a prevenir complicaciones asociadas a la inmovilidad.

Junto a estos avances físicos, Cutillas ha destacado el componente emocional que acompaña a este tipo de tratamiento. "Poder ponerse de pie y dar pasos tiene un efecto muy potente en el paciente", ha señalado.

Una rehabilitación más personalizada

Con este modelo, la Fundación Jiménez Díaz sostiene que continúa avanzando en la integración de tecnología y conocimiento clínico. "Estamos incorporando herramientas que nos permiten ofrecer tratamientos cada vez más ajustados a cada paciente", ha afirmado la especialista.

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De cara al futuro, prevé una mayor presencia de estos sistemas en la práctica asistencial, con dispositivos más accesibles y conectados. "La rehabilitación robótica estará cada vez más integrada", ha concluido, en un escenario en el que la tecnología permitirá diseñar tratamientos más personalizados y acompañar al paciente también fuera del entorno hospitalario.