La famosa chocolatería que han elegido los reyes de Bélgica para disfrutar de la Semana Santa en Madrid: cuenta con locales en Estados Unidos y Filipinas

La ciudad de Madrid está preparada para una de sus semanas más intensas con la llegada de la Semana Santa. En medio de procesiones y tradición, una visita discreta ha llamado la atención en el corazón de la capital: la de Felipe y Matilde, los reyes de Bélgica.

Los monarcas belgas han elegido la capital española para iniciar la Semana Santa y durante su recorrido por el centro histórico de la ciudad, hicieron una parada para probar una chocolatería con fama mundial que tiene varios locales repartidos por todo el planeta, desde la costa andaluza hasta ciudades asiáticas.

Los Reyes de Bélgica han visitado Madrid esta Semana Santa. / Casa Real Belga

La chocolatería más emblemática de Madrid

El lugar no podría ser otro que la Chocolatería San Ginés, donde los monarcas decidieron hacer una pausa en torno al mediodía para degustar uno de los desayunos clásicos de la gastronomía madrileña: churros, porras y el reconocido chocolate caliente que ya es seña de la ciudad.

Fundada en el año 1894, San Ginés se ha convertido en uno de los establecimientos más representativos de la ciudad. Por sus mesas han pasado artistas de todo tipo, grandes empresarios, figuras internacionales e incluso miembros de la familia real española, atraídos por una oferta que es sencilla, pero a la que nadie se puede resistir.

Vista de la mítica chocolatería San Ginés, la primera que se abrió en el Pasadizo San Ginés de Madrid. / ALBA VIGARAY

Un icono internacional

Detrás del éxito de la Chocolatería San Ginés hay una operación empresarial bajo el mando de Pedro Trapote, quien adquirió el local y quiso mantener su espíritu tradicional. La remodelación fue encargada al arquitecto Federico Echevarría, quien mantuvo la esencia castiza del lugar. La reapertura reunió a figuras como Lola Flores, Gina Lollobrigida o Alfonso de Borbón. Con el paso del tiempo, el negocio ha evolucionado hasta convertirse en una marca internacional con presencia en ciudades de América, Asia y otros puntos de España como Marbella. Eso sí, el local original en Madrid es el epicentro de su identidad, donde la tradición vive sin ser alterada por su triunfo internacional.

Chocolatería San Ginés. / Cedida

Basta cruzar sus puertas para entender su relevancia: sus paredes recogen recuerdos de las visitas más ilustres que han pasado por sus mesas a lo largo de los años. Entre las últimas visitas, el actor Richard Gere junto a Alejandra Silva, ejemplos de algunas de las últimas celebridades que han elegido San Ginés como parada obligatoria. Una costumbre extendida por todos los que pisan la ciudad porque esta chocolatería no es solo un lugar al que se va, sino al que uno siempre vuelve.