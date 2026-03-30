Un espectacular buho chico se deja ver al plena luz del día en un pino de un parque del sur de la Comunidad de Madrid: "Es muy difícil verlos así..."

La escena fue casi tan inusual como bella. Porque realmente no es común, por más que conozcas el terreno por donde se mueven, presenciar una estampa como la que pudo captar Santiago M. Barajas hace unos días en Madrid. Este ingeniero agrónomo se cruzó con un buho chico que, a plena luz del día y tan tranquilo en lo alto de un pino, se percató de su presencia y se quedó observandole con curiosidad, abriendo sus ojos todo lo que podía.

La escena ocurrió en "un parque del sur de la Comunidad de Madrid", tal y como relata el autor del vídeo, y da buena muestra del buen momento que atraviesa la biodiversidad madrileña. Barajas, cofundador de Ecologistas en Acción, lo compartió después en sus redes sociales. "Os invito a ver este vídeo que hice a un Búho Chico. A mi entender, es un ave preciosa. Disfrutadlo", pedía. Algo que, a la vista de las respuestas al post, se ha cumplido totalmente.

Y es que la escena alegró el día a más de uno. "Es muy difícil verlos de día y que sea uno de orejas. ¡Que maravilla!", le respondía un usuario. "¡Pues sí que lo es! Los búhos son aves fascinantes. ¡Muchas gracias por compartir!", le respodía otro entre las decenas de reacciones a la escena, captada en vídeo.

En general, todos coincidían en definir el instante con las palabras "precioso" y "fascinante". Y celebraban que hubiera podido ser compartido y visible para todos, por lo poco común que suele ser que este ave rapaz nocturna que suele pasar desapercibida por su camuflaje y hábitos sea vista de forma tan clara.

Común en Madrid

El búho chico (Asio otus) es una rapaz nocturna bastante presente en la Comunidad de Madrid. En España se distribuye ampliamente por zonas boscosas, y SEO/BirdLife destaca precisamente a Madrid entre las áreas donde resulta más abundante. Además, en invierno llegan ejemplares del norte de Europa y pueden formar dormideros comunales.

En Madrid lo normal es encontrarlo en ambientes con arbolado y espacios abiertos cerca: pinares, sotos ribereños, bosquetes dispersos y mosaicos de campo y monte. Esa preferencia encaja bien con muchos paisajes madrileños, desde áreas periurbanas con pino hasta valles fluviales y zonas agrícolas arboladas. SEO/BirdLife señala que depende bastante del bosque para criar, pero que prefiere claros, linderos y pinares, incluso de repoblación.

Es un búho mediano, de unos 31 a 37 cm de longitud y 86 a 98 cm de envergadura, muy reconocible por sus penachos cefálicos y sus ojos anaranjados. Aun así, suele pasar desapercibido porque es muy silencioso, activo de noche y su plumaje se camufla muy bien entre troncos y ramas.

Incluido en el listado de "Especies en Protección Especial"

Sobre su situación de conservación, SEO/BirdLife lo considera de “Preocupación Menor” en España y recuerda que está incluido en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. La Comunidad de Madrid, por su parte, mantiene un catálogo regional de especies protegidas y un centro de recuperación de fauna silvestre para ejemplares heridos o incapacitados.

En una ficha divulgativa de la Comunidad de Madrid para el programa del CRAS, el búho chico aparece descrito como especie común en la región y figura también con estado “Preocupación menor”.

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Lo más interesante del búho chico en Madrid es que convive relativamente cerca de la población, pero casi siempre sin dejarse ver. Muchas veces su presencia se detecta antes por egagrópilas bajo un árbol, por un dormidero invernal o por llamadas nocturnas que por observación directa. Por eso, escenas como la del vídeo se vuelven tan especiales.