Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lunes SantoEstudiantes en MadridRosalíaCapilla M-30Tasa de basurasEsperanza AguirreMadringBernabéuAnna Castillo
instagramlinkedin

SEMANA SANTA

El emblemático mercadillo de Madrid que vuelve por Semana Santa: un escaparate artesanal en el que se sortean 1.500 euros

Este mercadillo madrileño de Semana Santa transforma el paseo del Prado a Recoletos en un escaparate con 56 creadores que ofrecen cerámica, textil y joyería, entre otras muchas piezas únicas de todo tipo

Este es uno de los mercadillos más especiales de Madrid.

Este es uno de los mercadillos más especiales de Madrid.

Ángela Berná

Ángela Berná

Madrid

Almendros en flor, días más largos y las calles repletas de gente: Madrid da la bienvenida a la Semana Santa de la mejor forma posible con múltiples actividades en toda la capital. Y es que vuelve uno de los mercadillos más emblemáticos de toda ciudad. Sin duda, quienes busquen un plan diferente tienen que perderse en este paseo entre la tradición y el detalle, en pleno centro.

Las calles de Madrid se llenan de nuevo de artesanos en un paseo al aire libre con la IV Feria de Artesanía de Semana Santa, donde encontrarás puestos de todo tipo: cerámica, textil, joyería, cuero, vidrio, entre otras cosas, en una cita que reúne a 56 creadores de todo el país.

El paseo de Recoletos se convierte en un escaparate artesanal.

El paseo de Recoletos se convierte en un escaparate artesanal. / Turismo Madrid

Artesanía en pleno centro de Madrid

Ya se puede disfrutar de la feria de artesanía contemporánea en plena milla cultural de Madrid: se celebra en el paseo de Prado a Recoletos, donde se exhiben piezas únicas en casetas de madera que permanecerán abiertas de 11:00 a 21:00 horas, sin interrupción.

Una iniciativa impulsada por la Junta Municipal de Centro y la Asociación Madrileña de Oficios Artesanos (AMOA) para reivindicar el trabajo manual como alternativa del consumo rápido y poner en valor el trabajo de los artesanos, con materiales nobles y procesos cuidados al detalle.

Los artesanos toman las calles de Madrid.

Los artesanos toman las calles de Madrid. / Turismo Madrid

Vales y premios para el público

Si este mercadillo tiene algo de especial es que su preparación está trabajada al milímetro. Esta edición llega con un gran atractivo para los visitantes: se sortearán vales por un total de 1.500 euros pensados para animar las compras y que el público apueste por el comercio artesano.

Para participar solo necesitarás seguir a la cuenta de Artesanía de Madrid vía Instagram y Facebook, dar 'me gusta' a la publicación del sorteo y etiquetar a un acompañante. Los ganadores podrán canjear los cheques en los puestos de la feria, para transformar esos vales en artesanía y apoyar de forma directa a los pequeños creadores. Así se convierte este plan en un paseo perfecto de compras especiales esta Semana Santa.

Noticias relacionadas y más

Se trata de una cita imprescindible a la que acudir estos días en el centro de la capital, entre Cibeles y Colón, el paseo de Recoletos se transformará hasta el 12 de abril en un gran escaparate artístico al aire libre, para disfrutar de uno de los planes más tranquilos y diferentes de esta Semana Santa en Madrid.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Metro de Madrid se despide de Santiago Bernabéu: la estación cambia de nombre y este será el nuevo
  2. La joya medieval a una hora de Madrid que revive la leyenda de Galiana y Carlomagno
  3. La visita del rey en Alcalá de Henares pilla por sorpresa a los vecinos: 'No lo sabíamos, pero siempre emociona
  4. El palacio de los diamantes que sobrevivió a la Legión Cóndor y hoy es una de las grandes joyas de Castilla-La Mancha
  5. La semana de la Torrija: se esperan colas kilométricas en esta pastelería por la torrija más ricas de Madrid disponible en cuatro sabores
  6. Pedro Almodóvar, en el punto de mira: su lujosa vivienda de 400 metros cuadrados en Madrid genera debate frente a su marcado discurso social
  7. La tuneladora 'Mayrit' comienza a excavar el túnel que ampliará la Línea 11 de Metro hasta Conde de Casal
  8. Monumental: de la curva principal de Madring a la subida de precios de los hoteles por la F1

El precio de la vivienda en la Comunidad de Madrid sube un 3,2% en el primer trimestre, según Fotocasa

El precio de la vivienda en la Comunidad de Madrid sube un 3,2% en el primer trimestre, según Fotocasa

Muere a los 89 años el madrileño Carlos Westendorp, ministro de Exteriores con Felipe González

Muere a los 89 años el madrileño Carlos Westendorp, ministro de Exteriores con Felipe González

La mejor torrija de la Semana Santa (y del mundo) está en Madrid: tan solo cuesta cuatro euros

La mejor torrija de la Semana Santa (y del mundo) está en Madrid: tan solo cuesta cuatro euros

Moeve Fútbol Zone 1x19: debate por el título de LaLiga y entrevista a Sergi Cardona

Moeve Fútbol Zone 1x19: debate por el título de LaLiga y entrevista a Sergi Cardona

Las procesiones de Semana Santa que hay en Móstoles este Lunes Santo: los horarios y los recorridos

Las procesiones de Semana Santa que hay en Móstoles este Lunes Santo: los horarios y los recorridos

Un experimento clínico cuestiona que la consciencia sea solo un subproducto del cerebro

Un experimento clínico cuestiona que la consciencia sea solo un subproducto del cerebro

El PP de Juanma Moreno revalidaría su mayoría absoluta y el PSOE obtendría su peor resultado en Andalucía, según sondeos

El PP de Juanma Moreno revalidaría su mayoría absoluta y el PSOE obtendría su peor resultado en Andalucía, según sondeos

Así es el piso en el que vive Anna Castillo en pleno corazón de Madrid: estilo bohemio y una cuidada selección de piezas de diseño

Así es el piso en el que vive Anna Castillo en pleno corazón de Madrid: estilo bohemio y una cuidada selección de piezas de diseño