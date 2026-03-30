SEMANA SANTA
El emblemático mercadillo de Madrid que vuelve por Semana Santa: un escaparate artesanal en el que se sortean 1.500 euros
Este mercadillo madrileño de Semana Santa transforma el paseo del Prado a Recoletos en un escaparate con 56 creadores que ofrecen cerámica, textil y joyería, entre otras muchas piezas únicas de todo tipo
Almendros en flor, días más largos y las calles repletas de gente: Madrid da la bienvenida a la Semana Santa de la mejor forma posible con múltiples actividades en toda la capital. Y es que vuelve uno de los mercadillos más emblemáticos de toda ciudad. Sin duda, quienes busquen un plan diferente tienen que perderse en este paseo entre la tradición y el detalle, en pleno centro.
Las calles de Madrid se llenan de nuevo de artesanos en un paseo al aire libre con la IV Feria de Artesanía de Semana Santa, donde encontrarás puestos de todo tipo: cerámica, textil, joyería, cuero, vidrio, entre otras cosas, en una cita que reúne a 56 creadores de todo el país.
Artesanía en pleno centro de Madrid
Ya se puede disfrutar de la feria de artesanía contemporánea en plena milla cultural de Madrid: se celebra en el paseo de Prado a Recoletos, donde se exhiben piezas únicas en casetas de madera que permanecerán abiertas de 11:00 a 21:00 horas, sin interrupción.
Una iniciativa impulsada por la Junta Municipal de Centro y la Asociación Madrileña de Oficios Artesanos (AMOA) para reivindicar el trabajo manual como alternativa del consumo rápido y poner en valor el trabajo de los artesanos, con materiales nobles y procesos cuidados al detalle.
Vales y premios para el público
Si este mercadillo tiene algo de especial es que su preparación está trabajada al milímetro. Esta edición llega con un gran atractivo para los visitantes: se sortearán vales por un total de 1.500 euros pensados para animar las compras y que el público apueste por el comercio artesano.
Para participar solo necesitarás seguir a la cuenta de Artesanía de Madrid vía Instagram y Facebook, dar 'me gusta' a la publicación del sorteo y etiquetar a un acompañante. Los ganadores podrán canjear los cheques en los puestos de la feria, para transformar esos vales en artesanía y apoyar de forma directa a los pequeños creadores. Así se convierte este plan en un paseo perfecto de compras especiales esta Semana Santa.
Se trata de una cita imprescindible a la que acudir estos días en el centro de la capital, entre Cibeles y Colón, el paseo de Recoletos se transformará hasta el 12 de abril en un gran escaparate artístico al aire libre, para disfrutar de uno de los planes más tranquilos y diferentes de esta Semana Santa en Madrid.
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