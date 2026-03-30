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'Lux Tour' aterriza en la capital: ¿dónde aparcar en Madrid durante los conciertos de Rosalía?

La artista aterriza en la capital con varias citas en el Movistar Arena del 30 de marzo al 4 de abril

El volumen de asistentes durante el concierto de Rosalía podría generar retenciones

El volumen de asistentes durante el concierto de Rosalía podría generar retenciones

Victoria Saulyak

Victoria Saulyak

Madrid

Del 30 de marzo al 4 de abril, Madrid se convertirá en el epicentro musical con la llegada de Rosalía, una de las artistas más influyentes del panorama internacional actual. La cantante catalana ofrecerá cuatro conciertos en el Movistar Arena a partir de las 21:00 horas, reuniendo a miles de fans en el corazón del barrio de Salamanca.

Se espera que cada noche congregue a más de 15.000 asistentes, procedentes tanto de distintos puntos de España como del extranjero, lo que incrementará notablemente el tráfico en los alrededores del recinto. Como ocurre en eventos de gran formato, el montaje del escenario y la logística asociada pueden provocar cortes o limitaciones de circulación en calles cercanas, especialmente en la calle de Lombia y en el tramo de Jorge Juan colindante con el recinto, donde previsiblemente no se podrá estacionar.

Además, el volumen de asistentes podría generar retenciones en accesos clave como O’Donnell o Conde de Casal, sobre todo en horas punta de entrada y salida del concierto, y acentuadas por las obras del nuevo intercambiador de transportes. Esta situación podría traducirse en retrasos significativos si no se planifica el desplazamiento con antelación.

Rosalía comenzó este lunes la gira de su cuarto disco, el místico 'Lux', en Lyon (Francia), donde la catalana rindió al público con un viaje ecléctico que por momentos fue teatral como un ballet y a ratos desenfrenado como una fiesta electrónica en una iglesia abandonada. EFE/Getty Images/Gareth Cattermole SÓLO USO EDITORIAL, PERMITIDO SU USO SÓLO EN RELACIÓN A LA INFORMACIÓN QUE APARECE EN EL PIE DE FOTO (CRÉDITO OBLIGATORIO). SÓLO USO EDITORIAL

Rosalía, una de las artistas más influyentes del panorama internacional actual / Getty Images/Gareth Cattermole / EFE

¿Dónde puedo aparcar en Madrid durante el concierto de Rosalía?

Para evitar contratiempos y llegar con tiempo suficiente, se recomienda optar por el transporte público o planificar el aparcamiento previamente. En este sentido, aplicaciones como EasyPark permiten localizar plazas disponibles en tiempo real, gestionar el pago desde el móvil e incluso ampliar el tiempo de estacionamiento si el evento se alarga o se desea permanecer más tiempo en la zona.

Rosalía presentará 'Lux' en Madrid el próximo lunes.

Para evitar contratiempos y llegar con tiempo suficiente, se recomienda optar por el transporte público o planificar el aparcamiento previamente / GARETH CATTERMOLE

Asimismo, es posible reservar plaza con antelación en parkings cercanos al recinto, lo que garantiza disponibilidad y evita pérdidas de tiempo buscando sitio. Entre las opciones más próximas al Movistar Arena destacan:

  • PK Juan Bravo
  • PK Guindalera Plaza San Cayetano
  • PK Núñez de Balboa

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Con una correcta planificación, los asistentes podrán centrarse en disfrutar del espectáculo de Rosalía sin preocuparse por el tráfico o el estacionamiento, asegurando así una experiencia completa desde el inicio hasta el final del evento.

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