FÚTBOL
Madrid desplegará un dispositivo de seguridad con 300 efectivos para el partido Perú-Honduras en Butarque (Leganés)
La Delegación del Gobierno en Madrid desplegará este martes un dispositivo especial para el amistoso internacional y pide a los aficionados acudir con antelación a los controles
La Delegación del Gobierno en Madrid desplegará este martes un dispositivo de seguridad de alrededor de 300 efectivos con motivo del partido amistoso internacional entre las selecciones absolutas masculinas de Perú y Honduras, que se disputará a las 20:00 horas en el Estadio Municipal de Butarque, en Leganés.
El operativo estará integrado por agentes de la Policía Nacional, la Policía Local de Leganés, miembros de la Agrupación de Protección Civil y vigilantes y auxiliares de seguridad del propio CD Leganés, según ha informado la Delegación en un comunicado.
Las autoridades han recordado que no se permitirá el acceso al estadio con objetos voluminosos o peligrosos, armas, material pirotécnico, botellas de vidrio ni alcohol. Tampoco podrán entrar aquellas personas que presenten síntomas de estar bajo los efectos del alcohol o las drogas.
Además, la Delegación del Gobierno ha recomendado a las aficiones acudir con suficiente antelación para superar los controles de seguridad y facilitar el acceso al recinto.
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