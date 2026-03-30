La desconocida capilla de Madrid que está bajo la M-30: esta es su secreta ubicación

La ciudad de Madrid está repleta de ermitas, parroquias, oratorios y capillas. Algunas son emblemáticas y otras prácticamente desconocidas, pero todas tienen algo en común que contar: el gran y amplio patrimonio de la ciudad. En concreto en Madrid hay 476 parroquias, pero ninguna tiene lo que caracteriza a esta capilla: está situada debajo de un puente.

Es el caso de la singular capilla de Santo Domingo de la Calzada, también conocida como la capilla del Puente. Un templo construido dentro de un túnel de la M-30, a la altura del barrio Fuentelarreina. A veces, la fe se expresa en los lugares más recónditos, y este es uno de ellos.

Su construcción data del año 1978 y su uso iba a ser provisional, mientras se encontraba una ubicación definitiva para la parroquia del Bautismo del Señor, la parroquia principal del barrio. Fue el cariño de los vecinos lo que la convirtió en un lugar imborrable. Esta es una capilla en honor a los ingenieros, ya que Santo Domingo es el patrón católico de los ingenieros civiles, de caminos, canales y puertos y obras públicas.

Vista desde el altar. / Cedida

Así es por dentro la capilla del Puente

La capilla celebra misa todos los días a las 11:00 horas, puesto que la principal actividad de se concentra en la principal iglesia en el centro del barrio. La estética de la capilla es sobria, donde predomina el blanco de la bóveda y destaca en el centro el gran óculo de vidrio coloreado, que da vida al diseño y lleva la atención del visitante hacia el altar.

La bóveda tiene 35 metros de largo y 12 y medio de ancho, en los que se generan una sensación en forma de tubo con eco, por lo que el ruido se amplifica en la capilla. No hay casi iluminación natural, ni ventanas, solo se escapan pequeños rayos de luz por las entradas y las vidrieras a los lados del túnel.

Así luce el interior de la capilla. / Google Maps

Tras superar diversos problemas entre goteras y el deterioro de la bóveda, la capilla sigue en funcionamiento gracias a reformas y mejoras a lo largo de los años. Ahora el oratorio se enfrenta a la humedad y el frío, adversidades que no van a impedir a los feligreses seguir acudiendo a este refugio para celebrar su fe, tal y como han hecho estos últimos años, tras superar todas las dificultades. Es, sin duda, una de las construcciones más curiosas de la ciudad de Madrid.