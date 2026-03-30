Confirmado por la Dirección General de Juventud: esta es la última semana para inscribir a tu hijo en los campamentos de verano de la Comunidad de Madrid

El próximo 5 de abril finalizará el plazo de inscripción para los campamentos de verano ofertados por la Comunidad de Madrid. Esta iniciativa de conciliación, impulsada desde la Dirección General de Juventud pone a disposición de los madrileños miles de plazas para jóvenes de entre 12 y 17 años.

Celebrados entre los meses de junio y agosto, los campamentos tendrán una duración de entre 7 y 15 días, buscando promover el ocio educativo, el compañerismo, la responsabilidad y el espíritu aventurero de los adolescentes.

¿Cómo puedo realizar la solicitud?

La solicitud, que permanecerá abierta hasta el próximo 5 de abril solo podrá realizarse de forma online. Además, al ser una iniciativa dirigida a menores de edad, se requerirá que el padre/madre o tutor/a se preinscriba utilizando alguna de estas acreditaciones: Certificado electrónico, Clave PIN, DNI electrónico, Clave Móvil, Clave Permanente–2FA o Identifica.

En la solicitud se podrán incluir todos los campamentos deseados por orden de preferencia, aunque solo se podrá participar en una actividad durante la campaña de verano de 2026. Al realizar la solicitud se asignará un número de preinscripción a cada hijo/a o menor tutelado, hasta un máximo de 3 menores participantes.

Solo se podrá participar en una actividad durante la campaña de verano de 2026 / Comunidad de Madrid

Tras el sorteo, se enviará un correo electrónico tanto a las personas que hayan conseguido una plaza como a aquellas que queden en lista de espera. Así, a partir del 9 de abril, comenzará el periodo de inscripciones donde deberá adjuntarse: anverso y reverso de DNI, Tarjeta Sanitaria, documento de tutela en el caso de menores tutelados, informes de salud, alergias y enfermedades.

Un total de 39 campamentos por toda España

Del total de campamentos, 22 se realizarán en la Comunidad de Madrid en los albergues juveniles que gestiona la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales como los situados en El Escorial, Rascafría y Cercedilla, o en la Finca El Encín de Alcalá de Henares.

Los 17 restantes se llevarán a cabo en otras comunidades autónomas que serán: País Vasco, Cantabria, Galicia, La Rioja, Aragón, Extremadura, Navarra, Castilla-La Mancha y Castilla y León, donde los menores contarán también con instructores acompañantes.

El programa oferta campamentos de diversas modalidades y en diferentes Comunidades Autónomas / Comunidad de Madrid

Multiaventura, Náutica o 'Modo Avión'

Entre las diferentes modalidades disponibles, la Comunidad de Madrid oferta varios campamentos multiaventura, de náutica, música y danza, teatro, cine, fotografía o circo. Además, entre ellos, este año destacan aquellos dirigidos al buen uso de las tecnologías.

Modalidad de fotografía en la edición 2025 / Comunidad de Madrid

Con 180 plazas disponibles, los denominados campamentos 'Modo Avión', buscan la desconexión digital de los adolescentes. Alternando actividades deportivas, creativas y de aventura, los menores pasarán varios días sin ningún contacto con dispositivos tecnológicos y no podrán hacer uso del teléfono móvil.

Además, el programa de actividades alternará talleres impartidos por profesionales del Servicio de Atención en Adicciones Tecnológicas (SAAT), centrados en aspectos como el uso de las redes sociales, los videojuegos, la convivencia en el entorno digital o la privacidad en internet.