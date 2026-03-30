La Comunidad de Madrid sitúa la ocupación hotelera en el 90% en Semana Santa

La Comunidad de Madrid ha registrado una ocupación hotelera cercana al 90% durante Semana Santa, consolidándose como uno de los destinos turísticos más demandados de España en estas fechas. Además, el Gobierno regional prevé que el impacto económico de este periodo vacacional genere resultados muy favorables para la economía madrileña.

Así lo ha destacado la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, tras su visita a un establecimiento de la pastelería América en la céntrica calle Atocha de Madrid.

Albert ha subrayado que “las perspectivas son excelentes”, señalando que, a pesar de no contar con turismo de costa, Madrid alcanza niveles de ocupación similares a destinos como Andalucía o la Comunidad Valenciana. Este dato confirma la desestacionalización del turismo en Madrid, que ya no depende de una época concreta del año.

En este sentido, ha destacado que la Semana Santa en Madrid atrae a un gran volumen de visitantes, comparable al turismo de sol y playa, reforzando su posicionamiento como destino turístico urbano de referencia.

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Asimismo, la consejera ha puesto en valor que esta alta ocupación hotelera impulsa la actividad económica, el comercio minorista y el sector servicios, actuando como motor de crecimiento para la región. Actualmente, el turismo representa más del 8,5% del Producto Interior Bruto (PIB) de la Comunidad de Madrid.